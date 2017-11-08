Кубанский школьник лучше всех в России сдал нормативы ГТО

Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Ученик сочинской школы № 24 Константин Айдинов стал лучшим в личном зачете по итогам спортивного многоборья среди мальчиков 11−13 лет.

В министерстве физической культуры и спорта Кубани уточнили, что мальчик с 6 лет занимается плаванием, имеет 2-й взрослый разряд, увлекается греческими танцами и изучением немецкого языка.

Финал всероссийского Летнего фестиваля ГТО принимал Международный детский центр «Артек». Для того, чтобы войти в состав региональных сборных проводился отбор. В нем принимали участие более 150 тысяч школьников в возрасте 11−15 лет из 85 регионов страны.