Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А Берлин-то кто взял?: россияне преподали урок истории немцу
Почему врач вам не френд
Россия объяснила отказ выдать Украине экс-главу "Беркута"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Тюрьма особого режима: где будет ждать наказания саудовский принц
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:08 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанский школьник лучше всех в России сдал нормативы ГТО

Финальные соревнования летнего фестиваля проходили в Крыму.

Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Ученик сочинской школы № 24 Константин Айдинов стал лучшим в личном зачете по итогам спортивного многоборья среди мальчиков 11−13 лет.

В министерстве физической культуры и спорта Кубани уточнили, что мальчик с 6 лет занимается плаванием, имеет 2-й взрослый разряд, увлекается греческими танцами и изучением немецкого языка.

Финал всероссийского Летнего фестиваля ГТО принимал Международный детский центр «Артек». Для того, чтобы войти в состав региональных сборных проводился отбор. В нем принимали участие более 150 тысяч школьников в возрасте 11−15 лет из 85 регионов страны.

До финала фестиваля добрались 8 кубанских школьников. Им составляли конкуренцию 652 человека из других регионов. Соревнования проходили в течение 3 недель. Школьники проявляли свои способности в спортивной, творческой и образовательной программах фестиваля. Итоги состязаний подводились в личном и общекомандном зачетах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стало известно, в каком краснодарском отеле разместят Лионеля Месси
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь