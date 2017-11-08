Кубанский школьник лучше всех в России сдал нормативы ГТО
Финальные соревнования летнего фестиваля проходили в Крыму.
Финальные соревнования летнего фестиваля проходили в Крыму.
Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Ученик сочинской школы № 24 Константин Айдинов стал лучшим в личном зачете по итогам спортивного многоборья среди мальчиков 11−13 лет.
В министерстве физической культуры и спорта Кубани уточнили, что мальчик с 6 лет занимается плаванием, имеет 2-й взрослый разряд, увлекается греческими танцами и изучением немецкого языка.
Финал всероссийского Летнего фестиваля ГТО принимал Международный детский центр «Артек». Для того, чтобы войти в состав региональных сборных проводился отбор. В нем принимали участие более 150 тысяч школьников в возрасте 11−15 лет из 85 регионов страны.
До финала фестиваля добрались 8 кубанских школьников. Им составляли конкуренцию 652 человека из других регионов. Соревнования проходили в течение 3 недель. Школьники проявляли свои способности в спортивной, творческой и образовательной программах фестиваля. Итоги состязаний подводились в личном и общекомандном зачетах.