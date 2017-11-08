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13:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Семьи капибар и дикобразов пополнились двойняшками в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Семьи капибар и дикобразов пополнились двойняшками в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщили в зоопарке 8 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 3 ноября капибары и индийские дикобразы стали родителями двух пар детенышей.

Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Внешне эти животные напоминают гигантских большеголовых морских свинок. Беременность у капибар длится около 150 дней, после чего на свет появляются в среднем от двух до восьми детенышей весом около 1,5 кг. Малыши рождаются с шерстью, открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Молочное вскармливание продолжается до трех-четырех месяцев.

Индийский дикобраз — самый крупный грызун в Европе и Африке: вес взрослой особи может достигать 15 кг. Могут создавать прочные союзы, на всю жизнь. Беременность длится 110−115 дней, после чего на свет появляется до пяти новорожденных. Дикобразы рождаются с открытыми глазами; их иглы первое время совсем мягкие, но через неделю становятся острыми и жесткими.

Увидеть новорожденных могут все посетители зоопарка «Лимпопо»: капибары живут в вольерном комплексе «Тропики», а дикобразы — недалеко от них в вольерах средневекового замка.

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