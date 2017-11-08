Семьи капибар и дикобразов пополнились двойняшками в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 3 ноября капибары и индийские дикобразы стали родителями двух пар детенышей.

Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Внешне эти животные напоминают гигантских большеголовых морских свинок. Беременность у капибар длится около 150 дней, после чего на свет появляются в среднем от двух до восьми детенышей весом около 1,5 кг. Малыши рождаются с шерстью, открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Молочное вскармливание продолжается до трех-четырех месяцев.

Индийский дикобраз — самый крупный грызун в Европе и Африке: вес взрослой особи может достигать 15 кг. Могут создавать прочные союзы, на всю жизнь. Беременность длится 110−115 дней, после чего на свет появляется до пяти новорожденных. Дикобразы рождаются с открытыми глазами; их иглы первое время совсем мягкие, но через неделю становятся острыми и жесткими.