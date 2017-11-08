В Нижнем Новгороде начнется раздельный сбор мусора

Источник: РИА Новости

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина рассказала депутатам о внедрении раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Нижнего Новгорода (в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году) и разработке на областном уровне базового документа, который будет регламентировать данный вид деятельности, — порядка сбора ТБО.

Замминистра пригасила к совместному обсуждению проекта все заинтересованные стороны, а итоги совместной работы планируется рассмотреть на январском заседании комиссии по экологии.

Как подчеркнул председатель комиссии, заместитель главы города Михаил Кузнецов, первый шаг в Нижнем Новгороде уже сделан: в льготном режиме работают точки сбора токсичных отходов, а следующим станет появление контейнеров для раздельного сбора мусора.