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13:29 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде начнется раздельный сбор мусора

Городская комиссия по экологии обсудила ряд тем, одна из которых — организация в городе раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода.

Источник: РИА Новости

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина рассказала депутатам о внедрении раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Нижнего Новгорода (в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году) и разработке на областном уровне базового документа, который будет регламентировать данный вид деятельности, — порядка сбора ТБО.

Замминистра пригасила к совместному обсуждению проекта все заинтересованные стороны, а итоги совместной работы планируется рассмотреть на январском заседании комиссии по экологии.

Как подчеркнул председатель комиссии, заместитель главы города Михаил Кузнецов, первый шаг в Нижнем Новгороде уже сделан: в льготном режиме работают точки сбора токсичных отходов, а следующим станет появление контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Мы неизменно приглашаем к обсуждению этой важной темы на заседаниях комиссии представителей министерства экологии, общественников, экологов, предпринимателей. Надеемся, что к январю 2018 года мы выйдем на согласованное решение в виде законченного документа», — заключил председатель комиссии.

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