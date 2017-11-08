Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Египет наш: Украинку не давшую стул россиянину, высмеяли в Рунете
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Суд отказался принять иск о незаконности действий Путина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:51 (мск), источник: Югополис

Власти Краснодара взялись за автомобильную резину

В городе организована работа по сбору и вывозу отработанной автомобильной резины.

— Вместе с «Мусороуборочной компанией» мы организовали работу по вывозу отработанной резины с контейнерных площадок в разных микрорайонах города. С конца октября вывезено 1860 штук автомобильных покрышек, — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Сбор отходов осуществлялся с ул.1 Мая, ул. Российской, ул. Базовской, ул. им. Леваневского, ул. им. Янковского, ул. Магистральной. ул. Просторной, в Комсомольском микрорайоне, ул. им. Маяковского, ул. Керченской, ул. им. Болотникова, ул. Харьковской, ул. Рашпилевской, ул. им. Гаврилова, ул. им. Бабушкина, ул. им. Брюсова, ул. им. Селезнева, на Ростовском шоссе, ул. Артиллерийской, пер. Элеваторном, ул. Ипподромной, ул. им. Чернышевского, ул. Магистральной, ул. Текстильной, ул. им. Дежнева, ул. Братской, ул. им. Плиева, ул. Юго-Восточной, 1-й пр. Стасова, ул. Свободной, ул. Адыгейская Набережная, ул. Новой.

По данным пресс-службы краснодарской мэрии, в среднем каждый год в городе на контейнерных площадках краснодарцы оставляют примерно 1460 тонн отработанной резины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре изменится схема движения ряда автобусных маршрутов
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь