Власти Краснодара взялись за автомобильную резину

— Вместе с «Мусороуборочной компанией» мы организовали работу по вывозу отработанной резины с контейнерных площадок в разных микрорайонах города. С конца октября вывезено 1860 штук автомобильных покрышек, — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Сбор отходов осуществлялся с ул.1 Мая, ул. Российской, ул. Базовской, ул. им. Леваневского, ул. им. Янковского, ул. Магистральной. ул. Просторной, в Комсомольском микрорайоне, ул. им. Маяковского, ул. Керченской, ул. им. Болотникова, ул. Харьковской, ул. Рашпилевской, ул. им. Гаврилова, ул. им. Бабушкина, ул. им. Брюсова, ул. им. Селезнева, на Ростовском шоссе, ул. Артиллерийской, пер. Элеваторном, ул. Ипподромной, ул. им. Чернышевского, ул. Магистральной, ул. Текстильной, ул. им. Дежнева, ул. Братской, ул. им. Плиева, ул. Юго-Восточной, 1-й пр. Стасова, ул. Свободной, ул. Адыгейская Набережная, ул. Новой.