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13:41 (мск), источник: РИАЦ

Еще на один детский сад в Волгоградской области стало больше

В городе Ленинске сдано в эксплуатацию после масштабного ремонта дошкольное учреждение, которое рассчитано на 100 мест.

По данным пресс-службы областной администрации, трехэтажное кирпичное здание, которое раньше принимало студентов колледжа, приведено в соответствующий вид для пребывания там детей. В ходе реконструкции обновлен фасад — его обложили цветным сайдингом, в здании заменена кровля, установили новые окна и двери. Кроме того, в детском саду сделан современный ремонт, все коммуникации тоже модернизированы. В самом садике для детей создано пять групп от трех до семи лет, есть также пищеблок, медпункт, музыкальный и спортзалы, методический кабинет. Учреждение уже оснащено необходимой техникой, мебелью и методичками.

Во дворе тоже проведены работы по благоустройству — установлены теневые навесы, горки, песочницы, скамьи, малые архитектурные формы. В ближайшее время детский сад откроет свои двери для маленьких жителей Ленинска.

К слову, за последние три года в Волгоградской области появилось 40 детсадов, что позволило создать 4869 допмест для детей.

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