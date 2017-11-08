Еще на один детский сад в Волгоградской области стало больше
В городе Ленинске сдано в эксплуатацию после масштабного ремонта дошкольное учреждение, которое рассчитано на 100 мест.
В городе Ленинске сдано в эксплуатацию после масштабного ремонта дошкольное учреждение, которое рассчитано на 100 мест.
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Во дворе тоже проведены работы по благоустройству — установлены теневые навесы, горки, песочницы, скамьи, малые архитектурные формы. В ближайшее время детский сад откроет свои двери для маленьких жителей Ленинска.
К слову, за последние три года в Волгоградской области появилось 40 детсадов, что позволило создать 4869 допмест для детей.