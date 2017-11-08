Еще на один детский сад в Волгоградской области стало больше

По данным пресс-службы областной администрации, трехэтажное кирпичное здание, которое раньше принимало студентов колледжа, приведено в соответствующий вид для пребывания там детей. В ходе реконструкции обновлен фасад — его обложили цветным сайдингом, в здании заменена кровля, установили новые окна и двери. Кроме того, в детском саду сделан современный ремонт, все коммуникации тоже модернизированы. В самом садике для детей создано пять групп от трех до семи лет, есть также пищеблок, медпункт, музыкальный и спортзалы, методический кабинет. Учреждение уже оснащено необходимой техникой, мебелью и методичками.