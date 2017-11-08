Волгоградцам представили Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года
В Волгограде проходит событие международного масштаба: волгоградцам и гостям города представили главную награду первенства планеты по футболу 2018 года.
В Волгограде проходит событие международного масштаба: волгоградцам и гостям города представили главную награду первенства планеты по футболу 2018 года.
В церемонии, проходившей на строящемся стадионе «Волгоград-Арена», приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представитель FIFA Лукас Раков, посол чемпионата мира от Волгограда Елена Исинбаева, руководители региональных органов власти, строители стадиона и болельщики.
Началось мероприятие с торжественного выноса флагов
Приветствуя участников церемонии, Андрей Бочаров отметил, что Волгоград всесторонне готовятся к проведению чемпионата мира.
— Это событие — мечта не только для футболистов и мальчишек, занимающихся футболом, но и для всех жителей Волгоградской области. Добро пожаловать Кубку! Мы мечтаем и верим, что он займет достойное место среди трофеев наших футболистов, — сказал он.
По словам директора департамента спортивных активаций компании «Кока-Кола Россия» Микаэля Вине, сегодняшнее событие по праву может считаться историческим. Он поблагодарил губернатора и администрацию Волгоградской области за оказанное содействие в организации мероприятия.
— Без вашей поддержки это было бы невозможно. Этот тур особенный — самый протяженный по
Волгоград стал четырнадцатой остановкой тура Официального кубка чемпионата мира по России. Золотой трофей на малахитовом постаменте весом в шесть килограммов путешествует по
Так 8 ноября в 14.00 в Волгоградской академии физкультуры и спорта пройдет матч «Юнифайд», в котором примут участие футболисты с особенностями развития и без: они сыграют в одних командах. Одним из «гостей» праздника станет главный трофей грядущего мундиаля: официальный кубок ЧМ-2018 привезут в академию физкультуры, чтобы любой желающий смог с ним сфотографироваться.
Фотосессию организуют и 9 ноября: Кубок будет находиться в парке «Семейный» с 13.00 до 18.00. А еще запечатлеть себя с самой желанной наградой любого футболиста представится возможность 11 ноября с 13.00 до 22.00 и 12 ноября с 10.00 до 22.00 в ТРК «Комсомолл». В остальное время Официальный Кубок станет «поддерживать» участников соревнований, которые организует для воспитанников детских домов и
Напомним, что в 2014 году участие Волгограда в организации и проведении чемпионата мира по футболу 2018 было под большим вопросом, однако руководство региона отстояло право принимать матчи мундиаля: благодаря поддержке президента страны и растущему доверию федерального центра удалось активизировать подготовку к событию международного масштаба, приняв дополнительные решения по модернизации инфраструктуры.
Стоит отметить, что наследие чемпионата мира по футболу — новым стадионом, тренировочными площадками, аэропортом, построенными и реконструированными дорогами и гостиницами — жители и гости региона смогут пользоваться десятилетиями, а модернизированная инфраструктура станет основой для дальнейшего развития Волгоградской области.
Мундиаль явился катализатором для изменения спортивной жизни региона: появилось больше мест, позволяющих людям заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни. Так, за последние два года возведены современные многофункциональные площадки под открытым небом. В конце 2017 года завершится строительство стадиона «Волгоград-Арена», на котором впоследствии будет тренироваться главный клуб области «Ротор Волгоград».