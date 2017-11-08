Волгоградцам представили Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года

Источник: РИАЦ

В церемонии, проходившей на строящемся стадионе «Волгоград-Арена», приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представитель FIFA Лукас Раков, посол чемпионата мира от Волгограда Елена Исинбаева, руководители региональных органов власти, строители стадиона и болельщики.

Началось мероприятие с торжественного выноса флагов стран-участников чемпионата. После чего под марш в исполнении духового оркестра вынесли сам Кубок. Украшенная малахитом золотая чаша закрыта стеклянным коробом — дотронуться до трофея могут лишь победители первенства и главы государств.

Приветствуя участников церемонии, Андрей Бочаров отметил, что Волгоград всесторонне готовятся к проведению чемпионата мира.

— Это событие — мечта не только для футболистов и мальчишек, занимающихся футболом, но и для всех жителей Волгоградской области. Добро пожаловать Кубку! Мы мечтаем и верим, что он займет достойное место среди трофеев наших футболистов, — сказал он.

По словам директора департамента спортивных активаций компании «Кока-Кола Россия» Микаэля Вине, сегодняшнее событие по праву может считаться историческим. Он поблагодарил губернатора и администрацию Волгоградской области за оказанное содействие в организации мероприятия.

— Без вашей поддержки это было бы невозможно. Этот тур особенный — самый протяженный по стране-хозяйке чемпионата. Его цель — стимулировать идею инклюзивности футбола, — сообщил Микаэль Вине.

Волгоград стал четырнадцатой остановкой тура Официального кубка чемпионата мира по России. Золотой трофей на малахитовом постаменте весом в шесть килограммов путешествует по стране-организатору грядущего мундиаля — компания «Кока-кола» устроила самый продолжительный тур в 123 дня за всю историю чемпионатов. В нашем городе он пробудет несколько дней: с 8 по 11 ноября у волгоградцев будет несколько возможностей увидеть символ первенства планеты во время различных мероприятий.

Так 8 ноября в 14.00 в Волгоградской академии физкультуры и спорта пройдет матч «Юнифайд», в котором примут участие футболисты с особенностями развития и без: они сыграют в одних командах. Одним из «гостей» праздника станет главный трофей грядущего мундиаля: официальный кубок ЧМ-2018 привезут в академию физкультуры, чтобы любой желающий смог с ним сфотографироваться.

Фотосессию организуют и 9 ноября: Кубок будет находиться в парке «Семейный» с 13.00 до 18.00. А еще запечатлеть себя с самой желанной наградой любого футболиста представится возможность 11 ноября с 13.00 до 22.00 и 12 ноября с 10.00 до 22.00 в ТРК «Комсомолл». В остальное время Официальный Кубок станет «поддерживать» участников соревнований, которые организует для воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках Фестиваля «Каждый ребенок достоин пьедестала!» Благотворительный фонд Елены Исинбаевой. Мероприятие начнется в 10 часов в ФОК «Спартанец» 11 ноября.

Напомним, что в 2014 году участие Волгограда в организации и проведении чемпионата мира по футболу 2018 было под большим вопросом, однако руководство региона отстояло право принимать матчи мундиаля: благодаря поддержке президента страны и растущему доверию федерального центра удалось активизировать подготовку к событию международного масштаба, приняв дополнительные решения по модернизации инфраструктуры.

Стоит отметить, что наследие чемпионата мира по футболу — новым стадионом, тренировочными площадками, аэропортом, построенными и реконструированными дорогами и гостиницами — жители и гости региона смогут пользоваться десятилетиями, а модернизированная инфраструктура станет основой для дальнейшего развития Волгоградской области.