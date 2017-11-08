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13:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в трех домах в Вихоревке Приангарья

Представление о незамедлительном ремонте теплосетей и восстановлении теплоснабжения внесено директору ЖЭС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Иркутской области с привлечением региональной Службы государственного жилищного надзора проводит проверку по факту отсутствия отопления в трех многоквартирных домах в Вихоревке Братского района в Иркутской области. Прокуратурой Братского района внесено представление директору ЖЭС, эксплуатирующего теплосети, с требованием незамедлительно провести их ремонт и восстановить теплоснабжение потребителей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время установлено, что с 3 ноября 2017 года в связи с порывом теплосетей, отопление было отключено в трех многоквартирных домах, в которых проживает более 45-ти семей. До настоящего времени тепло по установленным нормативам не поставляется в 32 квартиры двух жилых домов по улице Пионерской.

«Также в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города и ресурсоснабжающих организаций по исполнению ими обязанности обеспечивать надлежащее теплоснабжение потребителей», — отметили в ведомстве.

В результате ранее принятых мер прокурорского реагирования, на котельной «Водогрейная» Вихоревки проведен комплекс необходимых ремонтных работ, в том числе по замене котлового оборудования, в результате которых теплоисточник способен обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей города тепловой энергией и горячей водой с соблюдением требуемых параметров.

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