Прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в трех домах в Вихоревке Приангарья

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Иркутской области с привлечением региональной Службы государственного жилищного надзора проводит проверку по факту отсутствия отопления в трех многоквартирных домах в Вихоревке Братского района в Иркутской области. Прокуратурой Братского района внесено представление директору ЖЭС, эксплуатирующего теплосети, с требованием незамедлительно провести их ремонт и восстановить теплоснабжение потребителей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время установлено, что с 3 ноября 2017 года в связи с порывом теплосетей, отопление было отключено в трех многоквартирных домах, в которых проживает более 45-ти семей. До настоящего времени тепло по установленным нормативам не поставляется в 32 квартиры двух жилых домов по улице Пионерской.

«Также в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города и ресурсоснабжающих организаций по исполнению ими обязанности обеспечивать надлежащее теплоснабжение потребителей», — отметили в ведомстве.