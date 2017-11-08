Уголок Азии в Сибири. Корейский сад открыли в Иркутске

Там уже много лет специалисты исследуют флору разных стран. В парке высажены дальневосточные, северокитайские и корейские растения. Специалисты на практике изучают их приспособленность к суровому местному климату. Сад открыт для всех.

— Мы постарались вписать сюда корейский сад между существующими растениями. Они уже крупные, сад выглядит зрелым, состоявшимся. Мы проводим научную работу с огромным количеством растений. У нас в коллекции около 5 тысяч видов, — говорит руководитель Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых.