Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу

Известный эстрадный певец Николай Басков в программе «Прямой эфир» у Андрея Малахова попросил помочь жительнице Юсьвинского района Валентине Овчинниковой. Она была одним из гостей передачи и рассказала об основанном ею в деревне Афонино приюте «Рассвет». Он существует более 10 лет. Сюда приезжают инвалиды и бродяги. За свой счет пенсионерка оказывает им помощь. Однако все это время до приюта нет нормальной дороги. Построить ее и попросили российские звезды.