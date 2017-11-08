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13:28 (мск), источник: Вести - Пермь

Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу

Дороги края становятся все популярнее благодаря звездам эстрады. Совсем недавно дорогу починили благодаря Газманову, теперь клич бросил Николай Басков.

Источник: Вести - Пермь

Известный эстрадный певец Николай Басков в программе «Прямой эфир» у Андрея Малахова попросил помочь жительнице Юсьвинского района Валентине Овчинниковой. Она была одним из гостей передачи и рассказала об основанном ею в деревне Афонино приюте «Рассвет». Он существует более 10 лет. Сюда приезжают инвалиды и бродяги. За свой счет пенсионерка оказывает им помощь. Однако все это время до приюта нет нормальной дороги. Построить ее и попросили российские звезды.

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Николай Басков, народный артист РФ: «Мне кажется, на эту проблему, на которую благодаря программе привлекли внимание всей страны, я думаю, что это будет неуважением, если губернатор Пермского края не обратит на это внимания».

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