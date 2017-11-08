Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу
Дороги края становятся все популярнее благодаря звездам эстрады. Совсем недавно дорогу починили благодаря Газманову, теперь клич бросил Николай Басков.
Дороги края становятся все популярнее благодаря звездам эстрады. Совсем недавно дорогу починили благодаря Газманову, теперь клич бросил Николай Басков.
Известный эстрадный певец Николай Басков в программе «Прямой эфир» у Андрея Малахова попросил помочь жительнице Юсьвинского района Валентине Овчинниковой. Она была одним из гостей передачи и рассказала об основанном ею в деревне Афонино приюте «Рассвет». Он существует более 10 лет. Сюда приезжают инвалиды и бродяги. За свой счет пенсионерка оказывает им помощь. Однако все это время до приюта нет нормальной дороги. Построить ее и попросили российские звезды.
Николай Басков, народный артист РФ: «Мне кажется, на эту проблему, на которую благодаря программе привлекли внимание всей страны, я думаю, что это будет неуважением, если губернатор Пермского края не обратит на это внимания».