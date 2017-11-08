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14:29 (мск), источник: АиФ Омск

Какая погода будет в Омске этой зимой?

Экстремальных морозов в Омске не будет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 766 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Отвечает начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко:

«Зима в Омской области продолжается с ноября по март включительно. Прогноз составляется с октября по март — на отопительный период, чтобы сориентировать энергетиков. Зима началась, может быть, не совсем по классическому сценарию — уже осуществился переход среднесуточной температуры через ноль, установился постоянный снежный покров. Причём с каждым разом когда проходит циклон, снега добавляется и высота покрова растёт.

Последние годы были снежными, и эти зимы принесли много бед, снега было много. Это ощущалось не только по высоте, были значительные запасы воды в снеге — в два раза выше нормы и больше. Весной началось активное снеготаяние, и в некоторых низинах появились скопления воды, которые причинили не только неудобства, но и определённый ущерб.

Долгосрочный прогноз на зиму по температурам составил Гидрометцентр России. Зима должна быть среднестатистической, то есть около нормы. Естественно это прогноз на длительный период, ежемесячно прогнозы будут уточняться. Количество осадков определяется в рамках краткосрочных прогнозов на ближайший период или долгосрочных — максимум на месяц.

Согласно многолетним наблюдениям в среднем в Омске за зиму выпадает 92 мм осадков. При этом наименьшее количество осадков за весь год выпадает именно зимой. Например, в июле за один месяц может выпасть такое же количество, как за всю зиму. Основное накопление снега происходит в ноябре-декабре, когда нас часто посещают циклоны, которые сопровождаются повышением температуры, усилением ветра, метелью. В этом году в ноябре месячное количество осадков по всей территории региона будет больше нормы, и только по северо-востоку — около нормы. На сегодня основное количество осадков выпало в центральной части и по югу области, на севере кое-где вообще не было.

Ближе к концу зимы, в январе, устанавливается сибирский антициклон, и наступает ясная морозная погода.

Температура в ноябре будет на 1,5−2 °С выше нормы (норма −7… −9 °С), и первая неделя месяца это уже подтвердила. В декабре (-14… -16 °С) и январе (-17… -19 °С) температура будет около нормы и ожидается небольшая аномалия в сторону отрицательных значений. В феврале (- 16… — 18 °С), наоборот, — около нормы и незначительная положительная аномалия. В марте температура будет значительно выше, чем средняя многолетняя (- 8… -10 °С).

Экстремальные температуры могут сильно отличаться от средних, поэтому в любой из этих месяцев у нас могут быть температуры до -40 °С и кратковременные оттепели. Не исключено что в любой из зимних месяцев могут быть низкие температуры: фиксировали — 30 °C и в ноябре декабре и даже в марте. Но классика всё же — в январе до -40°С.

Период наблюдений погоды в Омской области составляет уже более ста лет. Самая холодная зима была в 1968−69 гг. Среднемесячная температура за всю зиму с ноября по март тогда составила -21,3 °С, хотя средняя за зиму по многолетним наблюдениям -12,5 °С, то есть было почти на 10 °C ниже нормы. И тогда средняя температура января была -30 °С. В этом столетии у нас самая холодная зима была в 2009−10 гг. (средняя температура -15,1 °С) и в 2010−11 гг. (-15,6 °С).

Самая тёплая зима, начиная с 2000 года, была 2001−2002 гг. со средней температурой -7,3 °С, в XX веке — в 1961−62 гг. с 9 °C. Тогда среднемесячная температура января составляла всего -8 °С.

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