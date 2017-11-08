Жители Омской области стали заражаться новыми вирусами
Региональный Роспотребнадзор сообщил о складывающейся в Омской области ситуации с уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Региональный Роспотребнадзор сообщил о складывающейся в Омской области ситуации с уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ продолжается, однако в ведомстве поясняют, что он свойственен для этого времени года.
Так, с 30 октября по 5 ноября было зарегистрировано 6 668 случаев заболевания ОРВИ, что на 22% ниже эпидемического порога. Отметим, с 23 по 29 октября в регионе насчитывались 8 043 случая и на 9,3% ниже эпидпорога.
В ведомстве пояснили, по данным лабораторного мониторинга, в Омской области циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа. Кроме того, в регионе начали появляться новые вирусы: аденовирусы, бокавирусы. При этом пока вирусов гриппа в Омской области нет, им пока никто не заболел.
Кроме того, медики привили 791 502 жителей региона, среди которых 541 502 взрослых, а остальные 250 000 — дети, что составляет 100% от числа подлежащих взрослых и детей. Таким образом, охватит населения региона прививками составил 41%.