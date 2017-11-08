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13:26 (мск), источник: Om1.ru

Гимназию в Омске «заминировал» ребёнок

Из-за неизвестного «Митрофанушки» других ребят целый час держали на холодной улице в сменной обуви.

Гимназию № 76 в Ленинском округе «заминировал» некий юный хулиган. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах: «Позвонил, судя по голосу, ребёнок».

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, детей на час эвакуировали из школы. В это время полицейские с собаками проверяли, нет ли в здании взрывного устройства.

Оксана Шишкина, подписчица сообщества «Омск Live»:

 — У меня там дочка учится. Час детей держали на улице в сменке, не отпускали домой. Ребёнок пришёл из школы весь в слезах. Замёрзла. А если заминировали бы по-настоящему? Администрация школы совершенно не готова к таким ситуациям.

Уже ясно, что из вчерашней серии «телефонных терактов» сегодняшнее ЧП выпадает. Тем не менее, полицейские устанавливают личность «шалуна». Школьника привлекут к ответственности, степень которой зависит от его возраста.

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