Гимназию в Омске «заминировал» ребёнок

Гимназию № 76 в Ленинском округе «заминировал» некий юный хулиган. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах: «Позвонил, судя по голосу, ребёнок».

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, детей на час эвакуировали из школы. В это время полицейские с собаками проверяли, нет ли в здании взрывного устройства.

Оксана Шишкина, подписчица сообщества «Омск Live»:

— У меня там дочка учится. Час детей держали на улице в сменке, не отпускали домой. Ребёнок пришёл из школы весь в слезах. Замёрзла. А если заминировали бы по-настоящему? Администрация школы совершенно не готова к таким ситуациям.