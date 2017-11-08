Движение поезда про будущее России по кругу сочли нормой

Источник: Агентство «Москва»

«А что в этом странного? Кольцевая линия метро является одной из самых популярных, поэтому довольно-таки большое количество пассажиров увидит этот поезд», — отметила Доржиева.

О том, что это [будущее] закольцовано, никто, конечно, не думал. Надежда Доржиева Пресс-секретарь подземки

Новый тематический поезд запустили в московской подземке 7 ноября. Его вагоны оформлены фотографиями российских научных и технических проектов, в том числе моста через Керченский пролив, экзоскелета российского производства.

На то, что поезд про будущее России двигается по кругу, обратили внимание пользователи соцсетей.

Тематический поезд "Россия, устремлённая в будущее" дальше не идёт, просьба освободить вагоны — this is the future that liberals want. — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 7 ноября 2017 г.

не, ну а чо, поезд «Россия, устремлённая в будущее» надо было пускать в, не знаю, Жулебино чтоли?( — jestem króliczkiem (@karlicoss) 7 ноября 2017 г.