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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Движение поезда про будущее России по кругу сочли нормой

Московский метрополитен не считает странным движение поезда «Россия, устремленная в будущее» по кольцевой линии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала в среду, 8 ноября, пресс-секретарь подземки Надежда Доржиева.

Источник: Агентство «Москва»

«А что в этом странного? Кольцевая линия метро является одной из самых популярных, поэтому довольно-таки большое количество пассажиров увидит этот поезд», — отметила Доржиева.

О том, что это [будущее] закольцовано, никто, конечно, не думал.
Надежда Доржиева
Пресс-секретарь подземки

Новый тематический поезд запустили в московской подземке 7 ноября. Его вагоны оформлены фотографиями российских научных и технических проектов, в том числе моста через Керченский пролив, экзоскелета российского производства.

Во время загрузки произошла ошибка.

На то, что поезд про будущее России двигается по кругу, обратили внимание пользователи соцсетей.

С 2016 года метрополитен запустил десять тематических поездов. Это в том числе составы под названиями «Космический поезд», «Кино Победы», «Легенды кино», «Полосатый экспресс», «Союзмультфильм», «Москва-870».

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