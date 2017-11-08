В этом году на Урал придет новый штамм гриппа

Источник: Вести - Екатеринбург

Специалисты Роспотребнадзора призывают уральцев сделать прививку, чтобы максимально снизить процент заболевших.

«Нет ни одной прививки, которая бы защищала на 100 процентов, всегда найдется 0,1 процент населения, у которого в силу каких-то обстоятельств в этот момент времени организм не среагирует на выработку иммунитета. Но привитой он никогда не погибнет, у него никогда не возникнет смертельно опасных осложнений», — отметил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

На сегодня в Свердловской области привиты больше 40 процентов населения — это не максимальный показатель, но положительная динамика уже видна. В сравнении с прошлым годом в разы снизились отказы от прививок.

Пока у всех заболевших в Свердловской области диагностировали ОРВИ. Всплеск сезонных заболеваний еще только ожидается — больницы и аптеки пополняют запасы.