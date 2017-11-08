В этом году на Урал придет новый штамм гриппа
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Свердловской области по прогнозам может начаться уже через несколько недель.
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Свердловской области по прогнозам может начаться уже через несколько недель.
Специалисты Роспотребнадзора призывают уральцев сделать прививку, чтобы максимально снизить процент заболевших.
«Нет ни одной прививки, которая бы защищала на 100 процентов, всегда найдется 0,1 процент населения, у которого в силу
На сегодня в Свердловской области привиты больше 40 процентов населения — это не максимальный показатель, но положительная динамика уже видна. В сравнении с прошлым годом в разы снизились отказы от прививок.
Пока у всех заболевших в Свердловской области диагностировали ОРВИ. Всплеск сезонных заболеваний еще только ожидается — больницы и аптеки пополняют запасы.
«Мы смотрим не только противовирусные препараты, но и все препараты для лечения ОРВИ, гриппа, в том числе антибиотики. На сегодняшний момент запас в аптечных организациях на пять месяцев», — сказала врио заместителя руководителя, начальник отдела Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина.