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13:23 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В этом году на Урал придет новый штамм гриппа

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Свердловской области по прогнозам может начаться уже через несколько недель.

Источник: Вести - Екатеринбург

Специалисты Роспотребнадзора призывают уральцев сделать прививку, чтобы максимально снизить процент заболевших.

«Нет ни одной прививки, которая бы защищала на 100 процентов, всегда найдется 0,1 процент населения, у которого в силу каких-то обстоятельств в этот момент времени организм не среагирует на выработку иммунитета. Но привитой он никогда не погибнет, у него никогда не возникнет смертельно опасных осложнений», — отметил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

На сегодня в Свердловской области привиты больше 40 процентов населения — это не максимальный показатель, но положительная динамика уже видна. В сравнении с прошлым годом в разы снизились отказы от прививок.

Пока у всех заболевших в Свердловской области диагностировали ОРВИ. Всплеск сезонных заболеваний еще только ожидается — больницы и аптеки пополняют запасы.

«Мы смотрим не только противовирусные препараты, но и все препараты для лечения ОРВИ, гриппа, в том числе антибиотики. На сегодняшний момент запас в аптечных организациях на пять месяцев», — сказала врио заместителя руководителя, начальник отдела Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина.

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