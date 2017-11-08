В Петербурге определены первые операторы городских ярмарок
Компании должны будут создать торговые точки и организовать развлекательную программу для посетителей.
Компании должны будут создать торговые точки и организовать развлекательную программу для посетителей.
Смольный назвал первых операторов ярмарок выходного дня в Петербурге, сообщает АБН. Документ с наименованиями трех компаний был опубликован накануне на сайте городского комитета развитию предпринимательства и потребительского рынка.
Предприятия станут ответственными за проведение рождественских ярмарок в Северной столице, а также ярмарок «Сделано в России», запланированных на конец ноября.
Операторы должны будут не только создать торговые точки, но и организовать
Ранее губернатор Петербурга запретил устраивать стихийные ярмарки в городе, и теперь компании будут бороться за право их проведения.