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14:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге определены первые операторы городских ярмарок

Компании должны будут создать торговые точки и организовать развлекательную программу для посетителей.

Источник: Аргументы и факты

Смольный назвал первых операторов ярмарок выходного дня в Петербурге, сообщает АБН. Документ с наименованиями трех компаний был опубликован накануне на сайте городского комитета развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Предприятия станут ответственными за проведение рождественских ярмарок в Северной столице, а также ярмарок «Сделано в России», запланированных на конец ноября.

Операторы должны будут не только создать торговые точки, но и организовать культурно-развлекательные мероприятия для посетителей.

Ранее губернатор Петербурга запретил устраивать стихийные ярмарки в городе, и теперь компании будут бороться за право их проведения.

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