Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
В Совфеде ответили на инициативу Рады разорвать дипотношения с РФ
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Раскрыт большой обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
СМИ: Пушков ответил на слова Трампа о "бесстрашной армии США"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Таиланд прощается с королем
15:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Региональные программы по изучению бурятского языка впервые разработаны в Приангарье

Примерные региональные программы по изучению бурятского языка впервые разработаны в Иркутской области. Для этого на 2019−2020 годы требуется более 4 млн рублей.

Этот пилотный проект обсуждался на круглом столе в поселке Усть-Ордынский, в рамках празднования 80-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. Тема — перспективы развития бурятского языка. Модератором круглого стола выступила заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации УОБО Марина Иванова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Участники круглого стола отметили актуальность вынесенного на повестку дня вопроса. Проблема сохранения родного языка наблюдается не только в УОБО — территории компактного проживания бурятского народа в Приангарье. Вопрос актуален и в Республике Бурятия, и в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Взаимный обмен мнениями и опытом полезен для всех участников диалога.

О предшествующей круглому столу работе по сохранению бурятского языка рассказал заместитель руководителя администрации УОБО Андрей Дмитриев. По его словам, именно региональный уровень решения языковой проблемы коренного народа Приангарья позволил постепенно вносить системные изменения на территории округа. Главным итогом реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013−2016 годы стало значительное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Отметим, программа с 1 января 2014 года вошла в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» как основное мероприятие «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка».

За годы реализации программы в 38 школ УОБО, где изучают родной язык как предмет, поступило более 20 тысяч экземпляров художественной литературы и учебных пособий, 38 комплектов презентационного оборудования, 37 компьютеров и шесть ноутбуков.

Преподаватели бурятского языка и литературы отмечают, что государственная поддержка позволила им перейти на качественно новый уровень обучения, внедрить современные образовательные технологии и методики обучения бурятскому языку. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование за четыре года реализации мероприятия составляет более 13,5 млн рублей.

Обсуждая пилотный проект по разработке и внедрению примерных региональных программ по изучению бурятского языка, участники круглого стола отметили, что в Иркутской области делаются серьезные практические шаги по решению проблемы. Администрацией округа, министерством образования региона, институтом развития образования Иркутской области с привлечением опытных учителей-родноведов разработана и в декабре 2016 года утверждена региональная концепция преподавания родного (бурятского) языка и литературы в Иркутской области.

В настоящий момент разработаны и утверждены на областном учебно-методическом объединении и находятся на стадии подготовки для утверждения уже на федеральном учебно-методическом объединении примерные программы по учебному предмету «Бурятский язык (родной)» и «Бурятская литература» для школ области. Уникальность этого проекта состоит в том, что, сохраняя литературный язык, авторы составили программы на местном материале, использовали произведения писателей и поэтов округа, символику округа. Следующим шагом станет работа над разработкой и апробацией учебно-методического комплекса (УМК) по бурятскому языку и литературе с учетом языковой ситуации нашего региона.

Марина Иванова подчеркнула, что в правительстве региона будет решаться вопрос дополнительного финансирования программы на продолжение этого пилотного проекта. Для этого на 2019−2020 годы требуется более 4 млн рублей. Кроме того, глава округа отметила, что интерес к изучению родного языка стимулируется среди детей проведением конкурсных мероприятий, фестивалей, которые и дальше будут проводиться в УОБО.

«Примерная образовательная программа по бурятскому языку и литературе направлена на внешнюю экспертизу коллегам в Республику Бурятия и в Агинский Бурятский округ. Кроме того, сформирована рабочая группа по разработке программы “Бурятский язык как родной” для дошкольных образовательных организаций, ведь учить детей родному языку надо уже с детского сада», — подчеркнул в своем выступлении заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Также замминистра отметил, что в будущем необходимо ставить и решать задачу по созданию двуязычных школ на территории УОБО. Сложившаяся система преподавания бурятского языка позволяет проработать вопрос создания по одной базовой школе в каждом районе округа, где бурятский язык, литература и культура будут использоваться при изучении других предметов.

По итогам круглого стола было решено продолжить работу по реализации мероприятия «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014−2020 годы. При формировании областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов внести предложения по дополнительному финансированию с целью издания учебно-методических комплексов по бурятскому языку. Совместно с заинтересованными органами власти и организациями подготовить и провести в рамках XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана — 2018» международную научно-практическую конференцию по вопросам сохранения и развития бурятского языка. Напомним, фестиваль проводится раз в два года в местах компактного проживания бурят на территории Монголии и Российской Федерации. «Алтаргана — 2018» пройдет на территории Иркутской области в июле следующего года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Санкции мэрии Иркутска на ввод домов "Высоты": противостояние чиновницы Ли и застройщика
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на среду, 8 ноября
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
В Москве умерла дочь Людмилы Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь