Региональные программы по изучению бурятского языка впервые разработаны в Приангарье
Примерные региональные программы по изучению бурятского языка впервые разработаны в Иркутской области. Для этого на 2019−2020 годы требуется более 4 млн рублей.
Примерные региональные программы по изучению бурятского языка впервые разработаны в Иркутской области. Для этого на 2019−2020 годы требуется более 4 млн рублей.
Этот пилотный проект обсуждался на круглом столе в поселке
Участники круглого стола отметили актуальность вынесенного на повестку дня вопроса. Проблема сохранения родного языка наблюдается не только в УОБО — территории компактного проживания бурятского народа в Приангарье. Вопрос актуален и в Республике Бурятия, и в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Взаимный обмен мнениями и опытом полезен для всех участников диалога.
О предшествующей круглому столу работе по сохранению бурятского языка рассказал заместитель руководителя администрации УОБО Андрей Дмитриев. По его словам, именно региональный уровень решения языковой проблемы коренного народа Приангарья позволил постепенно вносить системные изменения на территории округа. Главным итогом реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в
Преподаватели бурятского языка и литературы отмечают, что государственная поддержка позволила им перейти на качественно новый уровень обучения, внедрить современные образовательные технологии и методики обучения бурятскому языку. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование за четыре года реализации мероприятия составляет более 13,5 млн рублей.
Обсуждая пилотный проект по разработке и внедрению примерных региональных программ по изучению бурятского языка, участники круглого стола отметили, что в Иркутской области делаются серьезные практические шаги по решению проблемы. Администрацией округа, министерством образования региона, институтом развития образования Иркутской области с привлечением опытных
В настоящий момент разработаны и утверждены на областном
Марина Иванова подчеркнула, что в правительстве региона будет решаться вопрос дополнительного финансирования программы на продолжение этого пилотного проекта. Для этого на 2019−2020 годы требуется более 4 млн рублей. Кроме того, глава округа отметила, что интерес к изучению родного языка стимулируется среди детей проведением конкурсных мероприятий, фестивалей, которые и дальше будут проводиться в УОБО.
«Примерная образовательная программа по бурятскому языку и литературе направлена на внешнюю экспертизу коллегам в Республику Бурятия и в Агинский Бурятский округ. Кроме того, сформирована рабочая группа по разработке программы “Бурятский язык как родной” для дошкольных образовательных организаций, ведь учить детей родному языку надо уже с детского сада», — подчеркнул в своем выступлении заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.
Также замминистра отметил, что в будущем необходимо ставить и решать задачу по созданию двуязычных школ на территории УОБО. Сложившаяся система преподавания бурятского языка позволяет проработать вопрос создания по одной базовой школе в каждом районе округа, где бурятский язык, литература и культура будут использоваться при изучении других предметов.
По итогам круглого стола было решено продолжить работу по реализации мероприятия «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014−2020 годы. При формировании областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов внести предложения по дополнительному финансированию с целью издания