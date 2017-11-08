Региональные программы по изучению бурятского языка впервые разработаны в Приангарье

Этот пилотный проект обсуждался на круглом столе в поселке Усть-Ордынский, в рамках празднования 80-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. Тема — перспективы развития бурятского языка. Модератором круглого стола выступила заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации УОБО Марина Иванова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Участники круглого стола отметили актуальность вынесенного на повестку дня вопроса. Проблема сохранения родного языка наблюдается не только в УОБО — территории компактного проживания бурятского народа в Приангарье. Вопрос актуален и в Республике Бурятия, и в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Взаимный обмен мнениями и опытом полезен для всех участников диалога.

О предшествующей круглому столу работе по сохранению бурятского языка рассказал заместитель руководителя администрации УОБО Андрей Дмитриев. По его словам, именно региональный уровень решения языковой проблемы коренного народа Приангарья позволил постепенно вносить системные изменения на территории округа. Главным итогом реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013−2016 годы стало значительное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Отметим, программа с 1 января 2014 года вошла в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» как основное мероприятие «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка».

За годы реализации программы в 38 школ УОБО, где изучают родной язык как предмет, поступило более 20 тысяч экземпляров художественной литературы и учебных пособий, 38 комплектов презентационного оборудования, 37 компьютеров и шесть ноутбуков.

Преподаватели бурятского языка и литературы отмечают, что государственная поддержка позволила им перейти на качественно новый уровень обучения, внедрить современные образовательные технологии и методики обучения бурятскому языку. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем ассигнований на финансирование за четыре года реализации мероприятия составляет более 13,5 млн рублей.

Обсуждая пилотный проект по разработке и внедрению примерных региональных программ по изучению бурятского языка, участники круглого стола отметили, что в Иркутской области делаются серьезные практические шаги по решению проблемы. Администрацией округа, министерством образования региона, институтом развития образования Иркутской области с привлечением опытных учителей-родноведов разработана и в декабре 2016 года утверждена региональная концепция преподавания родного (бурятского) языка и литературы в Иркутской области.

В настоящий момент разработаны и утверждены на областном учебно-методическом объединении и находятся на стадии подготовки для утверждения уже на федеральном учебно-методическом объединении примерные программы по учебному предмету «Бурятский язык (родной)» и «Бурятская литература» для школ области. Уникальность этого проекта состоит в том, что, сохраняя литературный язык, авторы составили программы на местном материале, использовали произведения писателей и поэтов округа, символику округа. Следующим шагом станет работа над разработкой и апробацией учебно-методического комплекса (УМК) по бурятскому языку и литературе с учетом языковой ситуации нашего региона.

Марина Иванова подчеркнула, что в правительстве региона будет решаться вопрос дополнительного финансирования программы на продолжение этого пилотного проекта. Для этого на 2019−2020 годы требуется более 4 млн рублей. Кроме того, глава округа отметила, что интерес к изучению родного языка стимулируется среди детей проведением конкурсных мероприятий, фестивалей, которые и дальше будут проводиться в УОБО.

«Примерная образовательная программа по бурятскому языку и литературе направлена на внешнюю экспертизу коллегам в Республику Бурятия и в Агинский Бурятский округ. Кроме того, сформирована рабочая группа по разработке программы “Бурятский язык как родной” для дошкольных образовательных организаций, ведь учить детей родному языку надо уже с детского сада», — подчеркнул в своем выступлении заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Также замминистра отметил, что в будущем необходимо ставить и решать задачу по созданию двуязычных школ на территории УОБО. Сложившаяся система преподавания бурятского языка позволяет проработать вопрос создания по одной базовой школе в каждом районе округа, где бурятский язык, литература и культура будут использоваться при изучении других предметов.