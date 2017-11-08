«Предположительно, теперь все пользователи твиттера могут писать по 280 символов! Дайте-ка я по-быстрому проверю это: 1, 2, <…>. Да, работает!»
Apparently all twitter users can now tweet with #280characters!— Danny (@DannyCalidonia) 7 ноября 2017 г.
Let me test this real quick...
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Yep, works.
Ретвитни, чтобы порвать ленту подписчикам: как в твиттере издеваются над лимитом в 280 знаков
Сервис Twitter признал успешным эксперимент с увеличением длины твита — теперь все смогут писать сообщения по 280 символов. Естественно, многие пользователи стали использовать нововведение, чтобы бесить других.