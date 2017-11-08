Ретвитни, чтобы порвать ленту подписчикам: как в твиттере издеваются над лимитом в 280 знаков

Знаешь

ли

ты,

вдоль

ночных

дорог

Шла

босиком,

не

жалея

ног,

Сердце

его

теперь

в

твоих

руках,

Не

потеряй

его

и

не

сломай!



Чтоб

нести

вдоль

ночных

дорог

Пепел

любви

в

руках,

сбив

ноги

в

кровь,

Пульс

его

теперь

в

твоих

глазах,

Не

потеряй

его

и

не

сломай!