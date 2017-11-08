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15:07 (мск), источник: Meduza

Ретвитни, чтобы порвать ленту подписчикам: как в твиттере издеваются над лимитом в 280 знаков

Сервис Twitter признал успешным эксперимент с увеличением длины твита — теперь все смогут писать сообщения по 280 символов. Естественно, многие пользователи стали использовать нововведение, чтобы бесить других.

Они пишут твиты с как можно большим количеством строк, чтобы разрывать ленты своих подписчиков длинным бессмысленным текстом.

«Предположительно, теперь все пользователи твиттера могут писать по 280 символов! Дайте-ка я по-быстрому проверю это: 1, 2, <…>. Да, работает!»
«Предположительно, теперь все пользователи твиттера могут писать по 280 символов! Дайте-ка я по-быстрому проверю это: „a, b, c <…>. Теперь я знаю алфавит“. Работает!»
«Какое волнение»
«Вау. Предположительно, твиттер дал всем по 280 символов, чтобы мы писали такие длинные и глупые фиговины. Я даже не представлял, что пишу эту фиговину на 280 символов! Ха-ха-ха»
«Ретвитни, чтобы разрушить чью-нибудь ленту 280 знаками»
«Вау, у меня 280 знаков, это безумие!»
«Привет»
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