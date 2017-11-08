Красноярцев предупредили о сильном ветре
Горожанам напомнили, что при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, баннеров и других конструкций, а также соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах.
Горожанам напомнили, что при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, баннеров и других конструкций, а также соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах.
В краевом центре снова ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в
Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в центральных районах края местами ожидаются порывы
Красноярцам напоминают, что при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, баннеров и других конструкций, а также соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что
Автомобилистам советуют соблюдать правила эксплуатации транспортных средств в зимних условиях, при движении быть предельно внимательными, избегать рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.
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Напомним, в ночь на 4 ноября в Красноярске бушевал шквалистый ветер. Порывы достигали 15 м/с, местами до 25 метров. Ветер поверил кровлю жилых домов, повалил деревья, нарушил работу светофоров и оборвал электрические провода. Последствия ночной бури продолжают устранять в краевом центре до сих пор.