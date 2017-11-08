Красноярцев предупредили о сильном ветре

В краевом центре снова ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления по гражданской обороне, ЧС и ПБ городской администрации.

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в центральных районах края местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, на автодорогах сохранится гололедица.

Красноярцам напоминают, что при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, баннеров и других конструкций, а также соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства.

Автомобилистам советуют соблюдать правила эксплуатации транспортных средств в зимних условиях, при движении быть предельно внимательными, избегать рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска — 112.