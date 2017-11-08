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14:52 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили о сильном ветре

Горожанам напомнили, что при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, баннеров и других конструкций, а также соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах.

В краевом центре снова ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления по гражданской обороне, ЧС и ПБ городской администрации.

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в центральных районах края местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, на автодорогах сохранится гололедица.

Красноярцам напоминают, что при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, баннеров и других конструкций, а также соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства.

Автомобилистам советуют соблюдать правила эксплуатации транспортных средств в зимних условиях, при движении быть предельно внимательными, избегать рискованных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска — 112.

Напомним, в ночь на 4 ноября в Красноярске бушевал шквалистый ветер. Порывы достигали 15 м/с, местами до 25 метров. Ветер поверил кровлю жилых домов, повалил деревья, нарушил работу светофоров и оборвал электрические провода. Последствия ночной бури продолжают устранять в краевом центре до сих пор.

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