Рустам Минниханов: Наша полиция должна иметь хорошую материальную базу

«Сегодня мы открываем это прекрасное здание — отдел полиции. Конечно же, условия работы, близость к микрорайону — это двойной успех в дальнейшей вашей работе. Ну и конечно, материально-техническое обеспечение. Республика Татарстан очень благодарна министерству внутренних дел Российской Федерации за этот подарок, который появился здесь. В свою очередь Республика Татарстан тоже активно принимает участие в реализации проектов министерства внутренних дел РТ: реконструкция объектов, реновация, укрепление материально-технической базы. Мы понимаем, что наша полиция должна иметь хорошую материальную базу, удобную систему коммуникации с населением»

«Мы практически впервые за последние 15 лет открываем абсолютно новый отдел полиции. К сожалению, в 2009 году решением федерального центра структура районных управлений была переделана на 18 отделов полиции. Многие из них, в том числе отдел полиции № 9, который тогда ещё назывался “Дальний”, стали ютиться в совсем ещё не приспособленных помещениях. Этот отдел находился в трёх разных точках, что, естественно, не могло не сказываться на условиях несения службы, на результатах работы», — сказал Артем Хохорин и поблагодарил Президента РТ за то, что он несколько лет назад поддержал инициативу УМВД по РТ по строительству нового отдела.