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14:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Наша полиция должна иметь хорошую материальную базу

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Казани открылось новое здание отдела полиции полиции № 9 «Сафиуллина» Управления МВД России Казани, строительство которого было начато еще в 2015 году.

Источник: ИА Татар-информ

В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин.

Символично, что открытие нового здания состоялось в канун празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Рустам Минниханов в торжественной обстановке вручил начальнику отдела полиции полковнику полиции Алексею Ершову медаль республики Татарстан «За доблестный труд» и ключи от нового служебного автомобиля «Форд Фокус». Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин в свою очередь вручил заместителю начальника участковых уполномоченных отдела полиции «Сафиуллина» Николаю Петухову ключи от автомобиля «Нива».

«Сегодня мы открываем это прекрасное здание — отдел полиции. Конечно же, условия работы, близость к микрорайону — это двойной успех в дальнейшей вашей работе. Ну и конечно, материально-техническое обеспечение. Республика Татарстан очень благодарна министерству внутренних дел Российской Федерации за этот подарок, который появился здесь. В свою очередь Республика Татарстан тоже активно принимает участие в реализации проектов министерства внутренних дел РТ: реконструкция объектов, реновация, укрепление материально-технической базы. Мы понимаем, что наша полиция должна иметь хорошую материальную базу, удобную систему коммуникации с населением»
Рустам Минниханов

Министр внутренних дел РТ Артём Хохорин отметил, что введение в эксплуатацию нового объекта должно позитивно сказаться на качестве работы сотрудников полиции. По его словам, за время строительства нового отдела было освоено 230 млн рублей.

«Мы практически впервые за последние 15 лет открываем абсолютно новый отдел полиции. К сожалению, в 2009 году решением федерального центра структура районных управлений была переделана на 18 отделов полиции. Многие из них, в том числе отдел полиции № 9, который тогда ещё назывался “Дальний”, стали ютиться в совсем ещё не приспособленных помещениях. Этот отдел находился в трёх разных точках, что, естественно, не могло не сказываться на условиях несения службы, на результатах работы», — сказал Артем Хохорин и поблагодарил Президента РТ за то, что он несколько лет назад поддержал инициативу УМВД по РТ по строительству нового отдела.

После завершения торжественной церемонии гости проследовали в новое здание отдела полиции. Рустам Минниханов осмотрел помещения отдела полиции: комнату приема граждан, дежурную часть, комнату разбора с доставленными лицами, специальные помещения для содержания задержанных и тир.

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