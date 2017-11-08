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14:50 (мск), источник: АиФ Казань

9 ноября ГИБДД Казани проведет операцию «Тоннель»

Автоинспекторы будут останавливать водителей, не пропускающих пешеходов.

ГИБДД Казани 9 ноября готовит для водителей операцию «Тоннель», сообщает пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы будут проверять водителей, не соблюдающих правила перевозки детей, не пропускающих пешеходов и также тех, кто внес недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства. Также сотрудники ГИБДД будут проверять водительские права и наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Мероприятие пройдет 9 ноября с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

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