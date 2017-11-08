9 ноября ГИБДД Казани проведет операцию «Тоннель»

Автоинспекторы будут проверять водителей, не соблюдающих правила перевозки детей, не пропускающих пешеходов и также тех, кто внес недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства. Также сотрудники ГИБДД будут проверять водительские права и наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.