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14:35 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко

Скончалась Мария Королева — единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко, сообщает «СтарХит».

Источник: РИА "Новости"

По имеющимся данным, Королева умерла на 59-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

Дочь Гурченко ушла из жизни за несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года (она скончалась в 2011-м).

Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.

Отец Королевой — сценарист Борис Андроникашвили. В среду, 8 ноября, телеканал «Россия 1» должен показать выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием дочери Гурченко, где она встретилась со своим грузинским братом.

Съемки проходили неделю назад.

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