СМИ: скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко
Скончалась Мария Королева — единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко, сообщает «СтарХит».
Скончалась Мария Королева — единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко, сообщает «СтарХит».
По имеющимся данным, Королева умерла на 59-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.
Дочь Гурченко ушла из жизни за несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года (она скончалась в 2011-м).
Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.
Отец Королевой — сценарист Борис Андроникашвили. В среду, 8 ноября, телеканал «Россия 1» должен показать выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием дочери Гурченко, где она встретилась со своим грузинским братом.
Съемки проходили неделю назад.