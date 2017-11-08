СМИ: скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко

Источник: РИА "Новости"

По имеющимся данным, Королева умерла на 59-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

Дочь Гурченко ушла из жизни за несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года (она скончалась в 2011-м).

Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.

Отец Королевой — сценарист Борис Андроникашвили. В среду, 8 ноября, телеканал «Россия 1» должен показать выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием дочери Гурченко, где она встретилась со своим грузинским братом.