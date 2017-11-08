Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Почему врач вам не френд
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт большой обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
СМИ: Пушков ответил на слова Трампа о "бесстрашной армии США"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Таиланд прощается с королем
14:56 (мск), источник: dostup1.ru

Синоптики обещают южноуральцам теплую зиму

С декабря по март температура воздуха ненамного превысит норму.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 766 мм рт. ст. 7 м/с

С декабря 2017 по март 2018 года в Челябинской области установится температурный режим чуть выше нормы, при этом не исключены морозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные синоптиков.

Так, в Уральском федеральном округе декабрь ожидается теплее, чем в 2016 году. В январе и феврале 2018 года сохранятся температуры в пределах нормы. В феврале на Урале ожидается температура воздуха выше средних многолетних значений. Добавим, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 17 лет колебалась в пределах 58−81%.

В Челябинском ЦГМС уточняют, что на погоду в регионе оказывают большое влияние Уральские горы, поэтому сделать точный долгосрочный прогноз довольно трудно. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева.

Она добавила, что в последние годы в областной столице выпадает больше осадков в виде снега. Максимальная толщина снега — 60 см — была зафиксирована в 2001 году. Что касается среднемесячной температуры в ноябре, пока она на 1 градус выше нормы, которая составляет минус 6,1 градуса.

Самый холодный ноябрь был в 1993 году, когда температура упала на 8 градусов ниже нормы, а самый теплый — в 2013, когда наблюдалось превышение нормы на 8 градусов. Максимальная температура была зафиксирована в один из дней ноября 1932 года, когда воздух прогрелся до 16,6 градуса. Минимальная — в 1998 году, тогда столбики термометров опустись до минус 40.

За годы наблюдений стало понятно, что снег редко выпадает в Челябинске в первой декаде ноября. Как правило, снежный покров устанавливается после 13 числа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Синоптики обещают южноуральцам теплую зиму
Борис Дубровский: Вузы Челябинской области давно встроены в международные образовательные программы
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
В Москве умерла дочь Людмилы Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь