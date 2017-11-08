Перед Новым годом в Омске пройдет Рождественская ярмарка

В декабре на территории Камергерского переулка пройдет уже традиционная ярмарка. В центре площадки будет стоять новогодняя елка, а по периметру установят деревянные домики, где горожане смогут выбрать необычные подарки ручной работы своим близким, друзьям, коллегам и соседям.