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15:04 (мск), источник: Om1.ru

Перед Новым годом в Омске пройдет Рождественская ярмарка

Жители города смогут приобрести необычные подарки для своих близких.

В декабре на территории Камергерского переулка пройдет уже традиционная ярмарка. В центре площадки будет стоять новогодняя елка, а по периметру установят деревянные домики, где горожане смогут выбрать необычные подарки ручной работы своим близким, друзьям, коллегам и соседям.

Как отмечают организаторы на своей официальной странице в «ВКонтакте», среди участников будут победители регионального конкурса «Из Омска с Любовью!».

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