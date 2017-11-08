В субботу из-за сельхозярмарки в Симферополе перекроют движение

Источник: РИА "Новости"

В частности, с 00:00 18 ноября до 16:00 перекроют улицу Киевскую со стороны Джанкоя — до перекрестка с улицей Никанорова; улицу Дм. Ульянова — от улицы Севастопольская до переулка Гавена, улицу Героев Сталинграда (дублирующий проезд) — от универсама «Яблоко» до школы № 10, а также ограничат движение от перекрестка бульвар Франко — улица Куйбышева до перекрестка улиц Куйбышева — Февральская.

В ведомстве также сообщили, что свое согласие на участие в ярмарке подтвердили более 250 крымских сельхозтоваропроизводителей из всех районов Крыма, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства и владельцы личных подсобных хозяйств.