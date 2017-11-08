За пять лет в Петербурге благоустроят больше 3,5 тысяч дворов
О планах на 2018−2022 годы рассказали в Комитете по благоустройству.
О планах на 2018−2022 годы рассказали в Комитете по благоустройству.
Петербургские власти составили программу благоустройства на ближайшие пять лет. Согласно плану, до 2022 года в Северной столице благоустроят около 3,5 тысяч дворов и 90 территорий общественных пространств. Перечень всех адресов на 2018 год будет утвержден до конца этого года, сообщает
Отмечается, что в 2017 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» было запланировано благоустройство 564 дворов и 15 территорий общественных пространств. Пока что работы завершены на 474 объектах. Еще 90 площадок должны успеть благоустроить до конца года.
К слову, губернатор Георгий Полтавченко решил «трансформировать» программу комфортной городской среды в проект «Общественные пространства Петербурга». Он будет состоять из четырех проектов. Это «Пешеходные пространства и непрерывные пешеходные маршруты», «Дворы Петербурга», «Сады и парки Петербурга» и «Велосипедный Петербург».