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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

За пять лет в Петербурге благоустроят больше 3,5 тысяч дворов

О планах на 2018−2022 годы рассказали в Комитете по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

Петербургские власти составили программу благоустройства на ближайшие пять лет. Согласно плану, до 2022 года в Северной столице благоустроят около 3,5 тысяч дворов и 90 территорий общественных пространств. Перечень всех адресов на 2018 год будет утвержден до конца этого года, сообщает OK-Inform, ссылаясь на Комитет по благоустройству.

Отмечается, что в 2017 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» было запланировано благоустройство 564 дворов и 15 территорий общественных пространств. Пока что работы завершены на 474 объектах. Еще 90 площадок должны успеть благоустроить до конца года.

К слову, губернатор Георгий Полтавченко решил «трансформировать» программу комфортной городской среды в проект «Общественные пространства Петербурга». Он будет состоять из четырех проектов. Это «Пешеходные пространства и непрерывные пешеходные маршруты», «Дворы Петербурга», «Сады и парки Петербурга» и «Велосипедный Петербург».

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