За пять лет в Петербурге благоустроят больше 3,5 тысяч дворов

Источник: РИА "Новости"

Петербургские власти составили программу благоустройства на ближайшие пять лет. Согласно плану, до 2022 года в Северной столице благоустроят около 3,5 тысяч дворов и 90 территорий общественных пространств. Перечень всех адресов на 2018 год будет утвержден до конца этого года, сообщает OK-Inform, ссылаясь на Комитет по благоустройству.

Отмечается, что в 2017 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» было запланировано благоустройство 564 дворов и 15 территорий общественных пространств. Пока что работы завершены на 474 объектах. Еще 90 площадок должны успеть благоустроить до конца года.