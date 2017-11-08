Ученые нашли способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
Группа исследователей из Дармутского колледжа (США) придумала, как управлять силой и скоростью сигнала
Группа исследователей из Дармутского колледжа (США) придумала, как управлять силой и скоростью сигнала
Как отмечают ученые, сейчас проблему можно решить с помощью направленной
В исследовании отмечается, что усилить сигнал в одном направлении можно, поставив за роутером алюминиевую пластину, например разрезанную банку
«Беспроводной рефлектор, созданный с учетом пользовательских настроек, обойдется примерно в 35 долларов. Устройство сможет вытеснить антенны стоимостью тысячи долларов», — считает доцент Дартмутского колледжа Ся Чжу.
Испытания рефлектора показали, что технология может ослабить сигнал на 10 децибел в «нежелательных местах» и усилить на шесть децибел в нужной точке. Кроме того, такая система позволяет локализовать сигнал, что делает сеть менее уязвимой для взлома, добавляют разработчики.