Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершены в Иркутской агломерации

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Для реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (ПКРТИ). Она предусматривает в этом году 69 объектов — федерального, регионального и местного значения. По итогам 2017 года доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 52,5% (412,5 км), снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Иркутской агломерации — 56,9%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Нам удалось отремонтировать 93 км дорог в Иркутске, Ангарске, Шелехове, а также на региональных и межмуниципальных дорогах. Что не маловажно — ликвидирован 41 аварийный очаг: на таких участках установлены светофоры, ограждения, пешеходные переходы. Евгений Липатов Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

Он напомнил, что при формировании объектов проекта министерство и муниципалитеты обращают внимания на обращения граждан и общественности. Так, ознакомиться с планом мероприятий на следующий год могли все желающие — на сайте регионального Минстроя в течение месяца шли общественные обсуждения. Жители региона направили около 60-ти предложений и пожеланий, часть из которых будет учтена.

Кроме того, на заседании общественного совета при министерстве, в который входят представители общественности, дорожной и строительной отрасли, состоялось обсуждение итогов реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, а также планы на 2018 год. Члены общественного совета положительно оценили проведенную работу и согласовали перечень мероприятий ПКРТИ на 2018 год.

«Это первый год реализации проекта. Были и трудности, например, в городе Шелехове. На следующий год мы уже все это учтем, в том числе при формировании проектов будет обязательно применен комплексный подход», — отметил Евгений Липатов.