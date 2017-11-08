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16:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершены в Иркутской агломерации

Работы на всех объектах, которые в 2017 году вошли в проект «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской агломерации, завершены. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Для реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (ПКРТИ). Она предусматривает в этом году 69 объектов — федерального, регионального и местного значения. По итогам 2017 года доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 52,5% (412,5 км), снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Иркутской агломерации — 56,9%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Нам удалось отремонтировать 93 км дорог в Иркутске, Ангарске, Шелехове, а также на региональных и межмуниципальных дорогах. Что не маловажно — ликвидирован 41 аварийный очаг: на таких участках установлены светофоры, ограждения, пешеходные переходы.
Евгений Липатов
Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

Он напомнил, что при формировании объектов проекта министерство и муниципалитеты обращают внимания на обращения граждан и общественности. Так, ознакомиться с планом мероприятий на следующий год могли все желающие — на сайте регионального Минстроя в течение месяца шли общественные обсуждения. Жители региона направили около 60-ти предложений и пожеланий, часть из которых будет учтена.

Кроме того, на заседании общественного совета при министерстве, в который входят представители общественности, дорожной и строительной отрасли, состоялось обсуждение итогов реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, а также планы на 2018 год. Члены общественного совета положительно оценили проведенную работу и согласовали перечень мероприятий ПКРТИ на 2018 год.

«Это первый год реализации проекта. Были и трудности, например, в городе Шелехове. На следующий год мы уже все это учтем, в том числе при формировании проектов будет обязательно применен комплексный подход», — отметил Евгений Липатов.

Напомним, на реализацию этих мероприятий Иркутской агломерации предоставлены средства федерального бюджета — 625 млн рублей. В целом из всех уровней бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. В 2018 году запланировано 730 млн рублей федеральных средств. На них, а также на софинансирование из областного и местных бюджетов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 91-го км дорожной сети Иркутской агломерации: в Ангарске — девять объектов, в Иркутске — 32, в Шелехове — два, на дорогах регионального значения — семь. Запланированы работы по ремонту и реконструкции дорог, ликвидации 21-го места концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе с установкой знаков, светофоров, камер, устройством барьерного ограждения, обустройством дорог искусственным освещением.

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