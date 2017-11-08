Колдун вуду распял в Екатеринбурге Аллу Пугачеву
Уральский маг, называющий себя магистром вуду, Антон Симаков представил очередной шокирующий перфоманс под названием «Агония России» и показал
Уральский маг, называющий себя магистром вуду, Антон Симаков представил очередной шокирующий перфоманс под названием «Агония России» и показал
Сценическое действие с оттенком культурного треша состоялось в одном из екатеринбургских ресторанов. Что ела эпатажная модель колдуна и как чародей привинтил шурупами к стене примадонну — в материале ЕАН.
Первое, что увидели пришедшие журналисты, — окровавленная модель в белом белье. Молодая особа охотно позировала фотографам, сжимая в руках муляж черепа. В коробке и банке томились гигантские тараканы и живая курица. К счастью для тараканов, по отдельности. После всех приготовлений появился и сам Антон Симаков.
Маг высыпал из емкости на блюдо насекомых и червей. Некоторые из них стали поспешно уползать, не желая принимать участие в ритуале, но маг возвращал беглецов на место. Затем девушка представила всем картину Антона под названием «1917″. Полотно, написанное настоящей кровью, — набор кровавых пятен разного диаметра и размера.
При большой фантазии на произведении можно увидеть силуэт Ленина и его соратников. Тут началось само шоу: девушка улеглась на столе, а Симаков хладнокровно вывалил на ее тело пленных насекомых. Последние, правда, почувствовали дух свободы и разбежались по разным углам комнаты.
Тем временем модель, по всей видимости, выпив лишнего, упала со стола. Вновь приняв заданную позу, девушка начала есть малоприятных насекомых, а затем устроила форменный стриптиз. После этого полил душ из вина. Впав в дикое веселье (от ее зловещего смеха бегали мурашки), девушка стала выливать на себя бокал за бокалом.
«Большевики истребили весь генофонд, выгнали всех мыслящих из страны, а
Затем все действие переместилось на улицу, где Симаков представил
На фотографии Алла Борисовна — еще очень молодая певица с броским макияжем на фоне астрологических созвездий. Вдали светит солнце, внизу сияет луна розового цвета и Козерог. Надпись на луне: «Алла Пугачева. Антон Симаков. Голубая Алла и розовая луна».
«Хочу чтобы к моей
«Да я вообще гениален. Марк Шагал отдыхает!» — ответил Симаков.
Затем состоялось самое неожиданное — певицу «распяли». Портрет привинтили шурупами к стене. На этом акция подошла к концу.