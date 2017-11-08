Колдун вуду распял в Екатеринбурге Аллу Пугачеву

Сценическое действие с оттенком культурного треша состоялось в одном из екатеринбургских ресторанов. Что ела эпатажная модель колдуна и как чародей привинтил шурупами к стене примадонну — в материале ЕАН.

Источник: ЕАН

Первое, что увидели пришедшие журналисты, — окровавленная модель в белом белье. Молодая особа охотно позировала фотографам, сжимая в руках муляж черепа. В коробке и банке томились гигантские тараканы и живая курица. К счастью для тараканов, по отдельности. После всех приготовлений появился и сам Антон Симаков.

Маг высыпал из емкости на блюдо насекомых и червей. Некоторые из них стали поспешно уползать, не желая принимать участие в ритуале, но маг возвращал беглецов на место. Затем девушка представила всем картину Антона под названием «1917″. Полотно, написанное настоящей кровью, — набор кровавых пятен разного диаметра и размера.

Источник: ЕАН

При большой фантазии на произведении можно увидеть силуэт Ленина и его соратников. Тут началось само шоу: девушка улеглась на столе, а Симаков хладнокровно вывалил на ее тело пленных насекомых. Последние, правда, почувствовали дух свободы и разбежались по разным углам комнаты.

Тем временем модель, по всей видимости, выпив лишнего, упала со стола. Вновь приняв заданную позу, девушка начала есть малоприятных насекомых, а затем устроила форменный стриптиз. После этого полил душ из вина. Впав в дикое веселье (от ее зловещего смеха бегали мурашки), девушка стала выливать на себя бокал за бокалом.

«Большевики истребили весь генофонд, выгнали всех мыслящих из страны, а кого-то просто расстреляли. Моя картина символизирует происходящее безумие в те времена. Все тут символизирует безумие!» — стал кричать Симаков, эффектно размахивая руками.

Затем все действие переместилось на улицу, где Симаков представил картину-памятник, посвященную Алле Пугачевой. Правда, полотно больше походило на глянцевый снимок.

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На фотографии Алла Борисовна — еще очень молодая певица с броским макияжем на фоне астрологических созвездий. Вдали светит солнце, внизу сияет луна розового цвета и Козерог. Надпись на луне: «Алла Пугачева. Антон Симаков. Голубая Алла и розовая луна».

«Хочу чтобы к моей картине-памятнику приходили люди, разговаривали с Аллой и приносили ей цветы» «Вы считаете себя талантом?» — поинтересовались журналисты.

«Да я вообще гениален. Марк Шагал отдыхает!» — ответил Симаков.

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