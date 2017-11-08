Колокольцев: почти 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворили из России

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в ходе операции «Нелегал-2017» с территории РФ было выдворено почти 20 тысяч нелегальных мигрантов.

Кроме того, сотрудники МВД обнаружили 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в РФ в апреле-мае 2017 года.

«Только в апреле-мае 2017 года (проверены — ред.) 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов, почти 100 тысяч строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг. В результате было ликвидировано 10 ячеек международных террористических организаций», — цитирует РИА Новости слова Колокольцев.