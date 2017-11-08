Колокольцев: почти 20 тысяч нелегальных мигрантов выдворили из России
Глава МВД РФ сообщил, что через государственную границу в этому году пресечен въезд почти четырех тысяч человек, чье пребывание нежелательно на территории России.
Глава МВД РФ сообщил, что через государственную границу в этому году пресечен въезд почти четырех тысяч человек, чье пребывание нежелательно на территории России.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в ходе операции «Нелегал-2017» с территории РФ было выдворено почти 20 тысяч нелегальных мигрантов.
Кроме того, сотрудники МВД обнаружили 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в РФ в
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Колокольцев добавил, что через государственную границу в этому году пресечен въезд почти четырех тысяч человек, чье пребывание нежелательно на территории РФ.