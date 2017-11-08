Uber привлек NASA к созданию летающего такси

Uber подчеркнул, что это первый формальный контракт с NASA. Взаимодействие сторон коснется все же не космических сфер, а нижних эшелонов воздушного пространства. Ранее NASA заключала аналогичные контракты с разработчиками ракет. Проект по созданию летающего такси называется Uber Elevate.

Новость Uber показала работу своего беспилотного летающего такси

Тестировать летающие такси Uber начнет в Лос-Анджелесе в 2020 г., сообщил главный менеджер по продуктам компании Джефф Холден. Машины будут рассчитаны на четырех пассажиров и смогут развивать скорость до 321 км в час (200 м/ч).

В октябре 2016 г. Uber опубликовал документ, в котором изложено видение компании по развитию сети и инфраструктуры летательных аппаратов, которые могут помочь жителям пригородного сообщения избежать пробок, перемещаясь над автострадами и улицами. Цель проекта — сократить время поездок и транспортные расходы. Компания надеется провести эксперименты с первыми автомобилями, которые будут приземляться и взлетать вертикально, следовало из этой стратегии.