Uber привлек NASA к созданию летающего такси
Сервис такси Uber заключил контракт с NASA о разработке программного обеспечения по контролю за маршрутами летающих такси, сообщает Reuters.
Сервис такси Uber заключил контракт с NASA о разработке программного обеспечения по контролю за маршрутами летающих такси, сообщает Reuters.
Uber подчеркнул, что это первый формальный контракт с NASA. Взаимодействие сторон коснется все же не космических сфер, а нижних эшелонов воздушного пространства. Ранее NASA заключала аналогичные контракты с разработчиками ракет. Проект по созданию летающего такси называется Uber Elevate.
Тестировать летающие такси Uber начнет в
В октябре 2016 г. Uber опубликовал документ, в котором изложено видение компании по развитию сети и инфраструктуры летательных аппаратов, которые могут помочь жителям пригородного сообщения избежать пробок, перемещаясь над автострадами и улицами. Цель проекта — сократить время поездок и транспортные расходы. Компания надеется провести эксперименты с первыми автомобилями, которые будут приземляться и взлетать вертикально, следовало из этой стратегии.
Весной 2017 г. Холден сказал Financial Times, что к 2020 г. Uber продемонстрирует летающие автомобили в Дубае и на территории аэропорта Даллас /