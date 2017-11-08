В Петербурге утренний туман ждут и в четверг
Накрывший Петербург утренний туман не отразился на расписании самолётов, но собрал пробки на дорогах. Завтра стоит готовиться к похожим погодным условиям.
Накрывший Петербург утренний туман не отразился на расписании самолётов, но собрал пробки на дорогах. Завтра стоит готовиться к похожим погодным условиям.
Как сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр, утро 9 ноября начнётся в городе на Неве со слабого тумана. Местами на дорогах будет гололедица. При этом на улице незначительно похолодает — синоптики обещают не больше +4 градусов при
Напомним, утром 8-го числа в разных районах Северной столицы можно было наблюдать густой туман. На Васильевском острове, на