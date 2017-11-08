В Петербурге утренний туман ждут и в четверг

Как сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр, утро 9 ноября начнётся в городе на Неве со слабого тумана. Местами на дорогах будет гололедица. При этом на улице незначительно похолодает — синоптики обещают не больше +4 градусов при юго-западном ветре до 9 метров в секунду.

Напомним, утром 8-го числа в разных районах Северной столицы можно было наблюдать густой туман. На Васильевском острове, на юго-западе города из-за плотной дымки было не видно соседних домов. Видимость в Пулково была крайне низкой, но на расписание вылетов и прилетов сложные метеоусловия не повлияли. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в городе оценивались в 4−6 баллов. Водители в соцсетях предупреждали об опасной ситуации на дорогах. И вопреки ожиданиям, утренний туман задержался в городе до обеда.