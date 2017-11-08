Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Египет наш: Украинку не давшую стул россиянину, высмеяли в Рунете
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:57 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге утренний туман ждут и в четверг

Накрывший Петербург утренний туман не отразился на расписании самолётов, но собрал пробки на дорогах. Завтра стоит готовиться к похожим погодным условиям.

Как сообщили в городском ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр, утро 9 ноября начнётся в городе на Неве со слабого тумана. Местами на дорогах будет гололедица. При этом на улице незначительно похолодает — синоптики обещают не больше +4 градусов при юго-западном ветре до 9 метров в секунду.

Напомним, утром 8-го числа в разных районах Северной столицы можно было наблюдать густой туман. На Васильевском острове, на юго-западе города из-за плотной дымки было не видно соседних домов. Видимость в Пулково была крайне низкой, но на расписание вылетов и прилетов сложные метеоусловия не повлияли. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы в городе оценивались в 4−6 баллов. Водители в соцсетях предупреждали об опасной ситуации на дорогах. И вопреки ожиданиям, утренний туман задержался в городе до обеда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Даешь рябчиков и ананасы к 100-летию революции
Как российский рейтинг подключили к сетям
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь