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15:49 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские общественники положительно оценили качество новой дороги на ул. Домостроителей

Качество нового асфальтобетонного покрытия дороги в Дзержинском районе Волгограда проверили независимые эксперты. Замена дорожного полотна была осуществлена в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время все работы по проекту завершены, качество дорог оценено как удовлетворительное.

Протяженность отремонтированного участка по улице Домостроителей и Третьей продольной магистрали составила 2,4 км, ширина — от 6,5 до 10 метров. Работы по снятию старого асфальтобетона, укладке выравнивающего и верхнего слоев были выполнены за два месяца. Как отметил заместитель главного инженера МБУ «Северное» Андрей Бутузов, гарантия на все работы составляет четыре года.

Нужно отметить, что отремонтированный участок ранее находился в плачевном состоянии, при том, что эта дорога имеет важное значение.

— Основная сложность при ремонте этой дороги состояла в том, что ее практически не было. Здесь основание дороги, то есть то, на чем лежат конструктивные слои, было в ужасном состоянии. При этом разрушены были и все коммуникации, которые здесь проведены, — рассказал представитель заказчика Александр Земцов. — Эта дорога очень важна. Она проходит практически по промышленной зоне, по ней идет много большегрузных машин, объезжающих Самарский разъезд. Этот участок значительно разгружает наши центральные магистрали.

Качество нового покрытия проходит трехуровневый контроль, который осуществляют заказчик работ, подрядная организация и независимые эксперты. Сегодня общественники взяли пробы в присутствии заказчика и подрядчика, и после визуального осмотра дали положительное заключение.

— На дороге, где мы взяли пробу, виден хороший состав асфальтобетона. Также заметно хорошее сцепление между выравнивающим и верхним слоем, — отметил региональный куратор федерального проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ» Армен Оганесян. — В целом по результатам многих проверок мы видим, что у дорожников улучшается качество работы. Есть, конечно, недостатки, на которые мы обращаем внимание, все они ликвидируются за счет подрядчика.

Всего в этом году было осуществлено 30 выездов общественников, которые провели лабораторные исследования на соответствие стандартам качества. По их итогам было выявлено 13 случаев нарушения, которые были устранены подрядчиком в течение месяца.

— В этом году много работы было выполнено по контролю качества дорог. Решены многие проблемы. Это и бортовые камни, которые мы проверяли в прошлом году, и качество разметки. Были проверены и пешеходные переходы, и разметка, нанесенная термопластиком. Разметка, не прошедшая проверку, заменена за счет подрядчика, — добавила руководитель центра испытания и сертификации продукции, стандартизации и метрологии Вера Зубихина.

Отметим, что Волгоградская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого только в этом году проведено 154 мероприятия на дорогах федерального, областного и городского масштаба. Всего приведено в нормативное состояние 170 километров дорог. Приоритетный проект реализуется в регионе благодаря эффективному взаимодействию с Министерством транспорта РФ и Росавтодором. Реализация инфраструктурных проектов является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона.

В настоящее время комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области формирует проект аналогичной программы на 2018 год. При этом будут учтены пожелания жителей города и области, а также данные мониторинга общественных организаций.

Напомним, всего дорожными работами в 2014—2017 годах в регионе охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс — такой объем работ не производился с советских времен. За это время построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. В региональном центре с 2014 года отремонтировано 250 километров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия. Завершаются реконструкция шоссе Авиаторов и строительство рокадной дороги, которая существенно разгрузит центр города. Позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог и хороший темп восстановления дорожного хозяйства отмечены председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей поездки в Волгоград 8 августа 2017 года. Кроме того, опыт волгоградского региона по развитию дорожно-транспортной сети губернатор Андрей Бочаров представил на международном форуме в Москве.

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