В картине Ван Гога нашли фрагменты кузнечика
В картине «Оливковые деревья» Винсента Ван Гога нашли фрагменты кузнечика, сообщает Telegraph.
В картине «Оливковые деревья» Винсента Ван Гога нашли фрагменты кузнечика, сообщает Telegraph.
Такое открытие сделали эксперты музея искусств
Фрагменты насекомого обнаружены в красках полотна, написанного 128 лет назад. Как предполагается, кузнечик случайно стал частью картины, когда Ван Гог работал над ней на открытом воздухе.
По одной из версий, насекомое могло упасть на холст уже мертвым.