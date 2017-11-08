В картине Ван Гога нашли фрагменты кузнечика

Источник: AP 2017

Такое открытие сделали эксперты музея искусств Нельсона-Аткинса в Канзасе (США). Сначала им показалось, что это лист.

Фрагменты насекомого обнаружены в красках полотна, написанного 128 лет назад. Как предполагается, кузнечик случайно стал частью картины, когда Ван Гог работал над ней на открытом воздухе.

Фрагмент кузнечика, обнаруженный на полотне "Оливковые деревья" | Источник: AP 2017