Бывший телохранитель Мэрайи Кэри обвинил ее в домогательствах

Майкл Анелло, глава охранного агентства, обеспечивавшего в течение двух лет безопасность поп-исполнительницы Мэрайи Кэри, обвинил ее в сексуальных домогательствах, сообщает портал TMZ.

Адвокат Анелло пояснил, что иск уже подготовлен, однако в суд пока не подан, так как стороны ведут переговоры о досудебном урегулировании конфликта.

Среди обвинений, по данным TMZ, значится неоплата услуг охранной компании, которой певица задолжала более $221 тыс., а также оскорбления телохранителей, в том числе и самого Анелло, которого певица, по его словам, унижала, называя нацистом, ку-клукс-клановцем и скинхедом.

В черновике иска, с которым удалось ознакомиться TMZ, упоминаются и сексуальные домогательства Кэри к Анелло. Охранник, в частности, утверждает, что певица намеренно совершала «половые акты так, чтобы он это видел». В качестве примера предосудительного поведения Кэри приводится история, произошедшая во время поездки на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас.

По словам Анелло, певица попросила его подняться к ней в номер, чтобы перенести какой-то багаж, и встретила его в распахнутом прозрачном пеньюаре. Телохранитель утверждает, что он попытался тут же покинуть номер, но Кэри настояла, чтобы он остался и все-таки передвинул чемоданы. После этого Анелло, по его словам, вышел из номера и физического контакта у него с работодательницей не было.

Представители Кэри подтвердили TMZ факт переговоров с юристами Анелло, заявив, что певица готова была выплатить ему определенную сумму, но ее размер не удовлетворил истца. Об обвинениях в сексуальных домогательствах юристам Кэри, по их словам, ничего не известно.