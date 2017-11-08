Бывший телохранитель Мэрайи Кэри обвинил ее в домогательствах
По словам Майкла Анелло, певица намеренно появлялась перед ним в распахнутом прозрачном пеньюаре, а еще оскорбляла его, называя нацистом.
По словам Майкла Анелло, певица намеренно появлялась перед ним в распахнутом прозрачном пеньюаре, а еще оскорбляла его, называя нацистом.
Майкл Анелло, глава охранного агентства, обеспечивавшего в течение двух лет безопасность
Адвокат Анелло пояснил, что иск уже подготовлен, однако в суд пока не подан, так как стороны ведут переговоры о досудебном урегулировании конфликта.
Среди обвинений, по данным TMZ, значится неоплата услуг охранной компании, которой певица задолжала более $221 тыс., а также оскорбления телохранителей, в том числе и самого Анелло, которого певица, по его словам, унижала, называя нацистом,
В черновике иска, с которым удалось ознакомиться TMZ, упоминаются и сексуальные домогательства Кэри к Анелло. Охранник, в частности, утверждает, что певица намеренно совершала «половые акты так, чтобы он это видел». В качестве примера предосудительного поведения Кэри приводится история, произошедшая во время поездки на мексиканский курорт
По словам Анелло, певица попросила его подняться к ней в номер, чтобы перенести
Представители Кэри подтвердили TMZ факт переговоров с юристами Анелло, заявив, что певица готова была выплатить ему определенную сумму, но ее размер не удовлетворил истца. Об обвинениях в сексуальных домогательствах юристам Кэри, по их словам, ничего не известно.
Ранее в сексуальных домогательствах обвинили множество мужчин из