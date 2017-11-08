Добрянскую центральную больницу возглавил Роман Конев
Главным врачом Добрянской центральной городской больницы назначен Роман Конев.
Главным врачом Добрянской центральной городской больницы назначен Роман Конев.
К своим обязанностям он приступил 7 ноября. Уже 8 ноября Роман Конев провел операцию двухлетней девочке, пострадавшей в ДТП недалеко от Добрянки.
Роман Конев родился в Перми в 1984 году. Окончил ПГМУ по специальности «Лечебное дело» и интернатуру по специальности «Хирургия». Работал колопроктологом,
Напомним, 8 ноября Министерство здравоохранения сменило еще одного главного врача. Место Дмитрия Антипина в городской больницt им. Вагнера Березников занял Михаил Суханов.