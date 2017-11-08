400 волонтеров для ЧМ-2018 наберут дополнительно в Ростове
400 волонтеров для работы на чемпионате мира по футбола 2018 наберут дополнительно в Ростове.
400 волонтеров для работы на чемпионате мира по футбола 2018 наберут дополнительно в Ростове.
Согласно информации из официальных источников, на подготовку дополнительно набранных добровольцев из бюджета региона направят 5 млн рублей.
Ранее планировалось, что во время проведения ЧМ-2018 в Ростове будут работать 1400 волонтеров. Однако затем выяснилось, что этого количества добровольцев будет недостаточно, в связи с чем было решено дополнительно набрать 400 человек.
Планируется, что они будут, в частности, помогать гостям мундиаля ориентироваться на пристадионной территории «Ростов-Арены», рассказывать о парковках, регулировать потоки болельщиков, работать на информационных точках.
Кроме того, помощь