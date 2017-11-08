Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Французский чиновник передал Путину послание от Макрона
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Сергей Безруков перестал скрывать детей от певицы - СМИ
Экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
СМИ: в Турции заявили о смене стратегических интересов по РФ
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Теракт в Нью-Йорке
16:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

400 волонтеров для ЧМ-2018 наберут дополнительно в Ростове

400 волонтеров для работы на чемпионате мира по футбола 2018 наберут дополнительно в Ростове.

Согласно информации из официальных источников, на подготовку дополнительно набранных добровольцев из бюджета региона направят 5 млн рублей.

Ранее планировалось, что во время проведения ЧМ-2018 в Ростове будут работать 1400 волонтеров. Однако затем выяснилось, что этого количества добровольцев будет недостаточно, в связи с чем было решено дополнительно набрать 400 человек.

Планируется, что они будут, в частности, помогать гостям мундиаля ориентироваться на пристадионной территории «Ростов-Арены», рассказывать о парковках, регулировать потоки болельщиков, работать на информационных точках.

Кроме того, помощь добровольцев-переводчиков потребуется на объектах здравоохранения и в отделениях МВД города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии
Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Глушаков и Зобнин — в общей группе Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь