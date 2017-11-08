Трасса «Кола» дважды встанет в пробку из-за разводов Ладожского моста

Произойдет разводка моста в четверг, 9 ноября. Первый раз мост на федеральной трассе разведут с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке суда «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 26 метров, во второй раз — с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке суда «РБ-27» с максимальным высотным габаритом 18 метров. В это время движение по дороге рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти будет полностью перекрыто.