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16:02 (мск), источник: ivbg.ru

Трасса «Кола» дважды встанет в пробку из-за разводов Ладожского моста

Движение транспорта на федеральной трассе «Кола» дважды за день полностью перекроют из-за развода Ладожского моста. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Произойдет разводка моста в четверг, 9 ноября. Первый раз мост на федеральной трассе разведут с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке суда «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 26 метров, во второй раз — с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке суда «РБ-27» с максимальным высотным габаритом 18 метров. В это время движение по дороге рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти будет полностью перекрыто.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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