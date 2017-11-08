В Воронежском музее имени Крамского появятся экспонаты для незрячих

Источник: РИА "Воронеж"

Для пилотного проекта были выбраны шесть картин, выполненных в разных стилях, и четыре скульптуры из египетской экспозиции. Тактильные копии картин делали в Москве, а копии из египетской коллекции — в воронежской мастерской Игоря Шевченко. Скульпторы работали по фотографиям, все копии по размерам один в один с оригиналами, сделаны из гипса. Сложнее всего было воспроизвести голову статуи вельможи и пирамиду.

— Во время работы над головой вельможи нужно было добиться максимального портретного сходства. Сложность здесь в том, что изначально он был сделан с носом, но со временем его сбили, и это нужно было отобразить в тактильной копии. А на двух сторонах пирамиды фигуры с мелкими деталями, особенно много подобного в изображениях жука скарабея и сокола. Очень медленно приходилось работать с деталями, — объяснила скульптор Наталия Ганская.

По словам организатора проекта по изготовлению тактильных экспонатов, руководителя регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александра Попова, копии скульптур и картин выставят на втором этаже музея.

В отличие от оригиналов, находящихся под стеклом, их можно будет трогать, что очень важно для незрячих людей, которые познают окружающий мир с помощью рук.

В ближайшее время музей имени Крамского порадует и людей с проблемами слуха. Возле 96 экспонатов появятся QR-коды. Отсканировав их с помощью смартфона или планшета, глухой человек получит доступ к видеороликам, в которых сурдопереводчик на языке жестов рассказывает о конкретных предметах искусства.