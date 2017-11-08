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16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском музее имени Крамского появятся экспонаты для незрячих

Воронежский областной художественный музей имени Крамского станет доступнее для незрячих посетителей. До конца 2017 года там разместят тактильные копии экспонатов, оригиналы которых находятся в коллекции музея.

Источник: РИА "Воронеж"

Для пилотного проекта были выбраны шесть картин, выполненных в разных стилях, и четыре скульптуры из египетской экспозиции. Тактильные копии картин делали в Москве, а копии из египетской коллекции — в воронежской мастерской Игоря Шевченко. Скульпторы работали по фотографиям, все копии по размерам один в один с оригиналами, сделаны из гипса. Сложнее всего было воспроизвести голову статуи вельможи и пирамиду.

— Во время работы над головой вельможи нужно было добиться максимального портретного сходства. Сложность здесь в том, что изначально он был сделан с носом, но со временем его сбили, и это нужно было отобразить в тактильной копии. А на двух сторонах пирамиды фигуры с мелкими деталями, особенно много подобного в изображениях жука скарабея и сокола. Очень медленно приходилось работать с деталями, — объяснила скульптор Наталия Ганская.

По словам организатора проекта по изготовлению тактильных экспонатов, руководителя регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александра Попова, копии скульптур и картин выставят на втором этаже музея.

В отличие от оригиналов, находящихся под стеклом, их можно будет трогать, что очень важно для незрячих людей, которые познают окружающий мир с помощью рук.

В ближайшее время музей имени Крамского порадует и людей с проблемами слуха. Возле 96 экспонатов появятся QR-коды. Отсканировав их с помощью смартфона или планшета, глухой человек получит доступ к видеороликам, в которых сурдопереводчик на языке жестов рассказывает о конкретных предметах искусства.

Воронежский музей имени Крамского станет первым в Воронежской области, где появятся подобные видеогиды.

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