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15:55 (мск), источник: ЕАН

На трассе М-5 на подъезде к Екатеринбургу ограничат движение

Уралуправтодор готовится временно ограничить движение на трассе федерального значения М-5 «Урал».

Речь идет о подъезде к Екатеринбургу на 193 км (в районе дома № 101 по ул. Димитрова).

Причина — установка надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ведомства.

Перекрытие на данном участке будет осуществлено в ночь на 13 ноября с 03:00 до 03:40 по местному времени. Маршруты объезда: по ходу движения из Екатеринбурга через микрорайон Химмаш (ул. Грибоедова, Альпинистов, Кольцовский тракт), по ходу движения из Челябинска через ЕКАД.

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