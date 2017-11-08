На трассе М-5 на подъезде к Екатеринбургу ограничат движение

Речь идет о подъезде к Екатеринбургу на 193 км (в районе дома № 101 по ул. Димитрова).

Перекрытие на данном участке будет осуществлено в ночь на 13 ноября с 03:00 до 03:40 по местному времени. Маршруты объезда: по ходу движения из Екатеринбурга через микрорайон Химмаш (ул. Грибоедова, Альпинистов, Кольцовский тракт), по ходу движения из Челябинска через ЕКАД.