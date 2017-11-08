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16:06 (мск), источник: ivbg.ru

ЗАГС в Рощино закрыли за ненадобностью

В процессе приема вопроса от граждан для губернатора Ленобласти Александра Дрозденко жители поселка Рощино Выборгского района возмутились закрытием в населенном пункте единственного кабинета ЗАГСа в администрации.

Источник: Reuters

По словам жителей Рощино, после закрытия кабинета ЗАГСа за необходимыми справками пришлось ездить в Выборг. Администрация Выборгского района Ленобласти ответила, что в Рощино работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором граждане могут получить все необходимые справки. К ним относятся свидетельство о государственной регистрации рождения и смерти; заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака; получение повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; заявление на проставление апостиля на документы.

В связи с этим, использование сектора управления ЗАГС администрации Выборгского района Ленобласти стало нецелесообразным и было закрыто за ненадобностью.

Ранее ivbg.ru неоднократно публиковал таблицы с действующими адресами различных отделений МФЦ в населенных пунктах Ленинградской области, в том числе и в Рощино.

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