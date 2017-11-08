ЗАГС в Рощино закрыли за ненадобностью

По словам жителей Рощино, после закрытия кабинета ЗАГСа за необходимыми справками пришлось ездить в Выборг. Администрация Выборгского района Ленобласти ответила, что в Рощино работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором граждане могут получить все необходимые справки. К ним относятся свидетельство о государственной регистрации рождения и смерти; заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака; получение повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; заявление на проставление апостиля на документы.