ЗАГС в Рощино закрыли за ненадобностью

По словам жителей Рощино, после закрытия кабинета ЗАГСа за необходимыми справками пришлось ездить в Выборг. Администрация Выборгского района Ленобласти ответила, что в Рощино работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором граждане могут получить все необходимые справки. К ним относятся свидетельство о государственной регистрации рождения и смерти; заявление на регистрацию заключения брака, расторжения брака; получение повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; заявление на проставление апостиля на документы.
В связи с этим, использование сектора управления ЗАГС администрации Выборгского района Ленобласти стало нецелесообразным и было закрыто за ненадобностью.
Ранее ivbg.ru неоднократно публиковал таблицы с действующими адресами различных отделений МФЦ в населенных пунктах Ленинградской области, в том числе и в Рощино.