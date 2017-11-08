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16:09 (мск), источник: Югополис

ФСБ проверяет гостиницы Краснодара перед ЧМ-2018

Общий номерной фонд гостиниц Краснодара превышает 6000 номеров.

Источник: Югополис

В Краснодаре выполнен план-график по обследованию и категорированию гостиниц Краснодара, проведённый совместно с сотрудниками Управления внутренних дел и Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным мэрии города, всем объектам гостеприимства присвоены соответствующие категории: 2-я категория опасности — 9 гостиницам, 3-я категория опасности — 83; 4-я категория опасности — 166.

Независимо от установленной категории опасности, коллективные средства размещения будут оборудованы системами видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе возникновения ЧС, охранного освещения, пожарной безопасности, средствами тревожной сигнализации и информационными стендами.

Напомним, на территории Краснодара располагается 258 гостиниц и иных средств размещения, среди которых — 3 гостиницы категории «пять звезд» и 22 — категории «четыре звезды». Общий номерной фонд гостиниц Краснодара превышает 6000 номеров, количество койко-мест — более 12000.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Продажа билетов на ЧМ-2018 стартовала 14 сентября.

Как сообщал «Югополис», во время чемпионата сборная Исландии будет базироваться в Геленджике в интерьерах, «пышностью не уступающих Валгалле».

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