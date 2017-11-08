ФСБ проверяет гостиницы Краснодара перед ЧМ-2018
Общий номерной фонд гостиниц Краснодара превышает 6000 номеров.
Общий номерной фонд гостиниц Краснодара превышает 6000 номеров.
В Краснодаре выполнен
По данным мэрии города, всем объектам гостеприимства присвоены соответствующие категории: 2-я категория опасности — 9 гостиницам, 3-я категория опасности — 83; 4-я категория опасности — 166.
Независимо от установленной категории опасности, коллективные средства размещения будут оборудованы системами видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе возникновения ЧС, охранного освещения, пожарной безопасности, средствами тревожной сигнализации и информационными стендами.
Напомним, на территории Краснодара располагается 258 гостиниц и иных средств размещения, среди которых — 3 гостиницы категории «пять звезд» и 22 — категории «четыре звезды». Общий номерной фонд гостиниц Краснодара превышает 6000 номеров, количество
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