Космонавт Владимир Джанибеков снова посетил Ташкент

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с летчиком-космонавтом Владимиром Джанибековым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ней также приняли участие супруга космонавта Татьяна Геворкян и друг семьи Яков Шапиро, известный узбекский скульптор.

Джанибеков — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Он внес неоценимый вклад в астронавтику и физику. А еще благодаря ему разработана теория теннисной ракетки — эффект Джанибекова. Также Владимир Александрович являлся членом Союза художников СССР, стал в свое время автором фотографических эскизов советских и американских почтовых марок. Об этом и многом другом шел разговор в ходе прошедшей встречи.

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Владимир Александрович рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком, а когда запустили первый спутник и ему было уже 15 лет, он стал мечтать о космосе.

В Ташкент Джанибеков, несмотря на то, что много лет живет в Москве, приезжает один-два раза в год. В Узбекистане живет его отец, который 7 ноября отметил 100-летний юбилей.

«Пока родители живы, мы все дети, 100 лет все-таки есть 100 лет. И единственное, что вызвало у меня чувство своеобразной грусти в день рождения отца: встал бы, да и пошлепал меня за что-нибудь, нашел бы. Я был бы самым счастливым человеком», — отшутился насчет уникального юбилея своего отца Джанибеков.

В ходе встречи Владимир Александрович также рассказал удивительную историю о том, как брал семена хлопка в космос, это был эксперимент вместе с институтом хлопководства. Проращивали его в специальной ткани, через иллюминатор он получал свет. Но тот недолго рос, завял. Посчитали, и оказалось, что жил он примерно 8 дней. Тогда команда решила именно за 8 дней до спуска посадить еще раз оставшиеся семена. Они снова проросли, но уже успели вернуться на Землю.

«Сама заслушиваюсь ответами, которые сегодня слышу от мужа, и, скажу вам честно, многие вещи я слышу впервые, и не оттого, что мы мало разговариваем, а просто он бездонный колодец, в котором такая чистая вода и все это наполнено информацией. Я думаю, если бы он каждый день наговаривал что-то на диктофон, все бы не выговорил», — отметила супруга космонавта Татьяна Геворкян.

Говоря о воспитании детей, Владимир Александрович отметил, что предпочитает не вмешиваться в их жизнь, может что-то подсказать, но дети должны сами определять свою судьбу. По словам супруги космонавта, они очень гордятся тем, что их внук решил учиться в Суворовском военном училище и поступил туда.