Космонавт Владимир Джанибеков снова посетил Ташкент
Владимир Джанибеков — советский космонавт,
Владимир Джанибеков — советский космонавт,
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с
В ней также приняли участие супруга космонавта Татьяна Геворкян и друг семьи Яков Шапиро, известный узбекский скульптор.
Джанибеков — советский космонавт,
Владимир Александрович рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком, а когда запустили первый спутник и ему было уже 15 лет, он стал мечтать о космосе.
В Ташкент Джанибеков, несмотря на то, что много лет живет в Москве, приезжает
«Пока родители живы, мы все дети, 100 лет
В ходе встречи Владимир Александрович также рассказал удивительную историю о том, как брал семена хлопка в космос, это был эксперимент вместе с институтом хлопководства. Проращивали его в специальной ткани, через иллюминатор он получал свет. Но тот недолго рос, завял. Посчитали, и оказалось, что жил он примерно 8 дней. Тогда команда решила именно за 8 дней до спуска посадить еще раз оставшиеся семена. Они снова проросли, но уже успели вернуться на Землю.
«Сама заслушиваюсь ответами, которые сегодня слышу от мужа, и, скажу вам честно, многие вещи я слышу впервые, и не оттого, что мы мало разговариваем, а просто он бездонный колодец, в котором такая чистая вода и все это наполнено информацией. Я думаю, если бы он каждый день наговаривал
Говоря о воспитании детей, Владимир Александрович отметил, что предпочитает не вмешиваться в их жизнь, может
В ходе встречи Владимира Джанибекова спросили, что для него является «космосом на Земле», в том смысле, что, когда с нами происходит