Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А Берлин-то кто взял?: россияне преподали урок истории немцу
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Умерла дочь Людмилы Гурченко
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:03 (мск), источник: Sputnik

Космонавт Владимир Джанибеков снова посетил Ташкент

Владимир Джанибеков — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, благодаря ему разработана теория теннисной ракетки — эффект Джанибекова.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с летчиком-космонавтом Владимиром Джанибековым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ней также приняли участие супруга космонавта Татьяна Геворкян и друг семьи Яков Шапиро, известный узбекский скульптор.

Джанибеков — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Он внес неоценимый вклад в астронавтику и физику. А еще благодаря ему разработана теория теннисной ракетки — эффект Джанибекова. Также Владимир Александрович являлся членом Союза художников СССР, стал в свое время автором фотографических эскизов советских и американских почтовых марок. Об этом и многом другом шел разговор в ходе прошедшей встречи.

Читайте также
Федерика Могерини посетит Узбекистан

Владимир Александрович рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком, а когда запустили первый спутник и ему было уже 15 лет, он стал мечтать о космосе.

В Ташкент Джанибеков, несмотря на то, что много лет живет в Москве, приезжает один-два раза в год. В Узбекистане живет его отец, который 7 ноября отметил 100-летний юбилей.

«Пока родители живы, мы все дети, 100 лет все-таки есть 100 лет. И единственное, что вызвало у меня чувство своеобразной грусти в день рождения отца: встал бы, да и пошлепал меня за что-нибудь, нашел бы. Я был бы самым счастливым человеком», — отшутился насчет уникального юбилея своего отца Джанибеков.

В ходе встречи Владимир Александрович также рассказал удивительную историю о том, как брал семена хлопка в космос, это был эксперимент вместе с институтом хлопководства. Проращивали его в специальной ткани, через иллюминатор он получал свет. Но тот недолго рос, завял. Посчитали, и оказалось, что жил он примерно 8 дней. Тогда команда решила именно за 8 дней до спуска посадить еще раз оставшиеся семена. Они снова проросли, но уже успели вернуться на Землю.

«Сама заслушиваюсь ответами, которые сегодня слышу от мужа, и, скажу вам честно, многие вещи я слышу впервые, и не оттого, что мы мало разговариваем, а просто он бездонный колодец, в котором такая чистая вода и все это наполнено информацией. Я думаю, если бы он каждый день наговаривал что-то на диктофон, все бы не выговорил», — отметила супруга космонавта Татьяна Геворкян.

Говоря о воспитании детей, Владимир Александрович отметил, что предпочитает не вмешиваться в их жизнь, может что-то подсказать, но дети должны сами определять свою судьбу. По словам супруги космонавта, они очень гордятся тем, что их внук решил учиться в Суворовском военном училище и поступил туда.

В ходе встречи Владимира Джанибекова спросили, что для него является «космосом на Земле», в том смысле, что, когда с нами происходит что-то невероятное, мы говорим: «Это было что-то космическое». Он ответил: «Космос, если быть точным, означает “порядок”, хаос — это беспорядок. В космосе мне многое нравилось, на земле мне многое не нравится».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приток иностранных инвестиций в Узбекистан снизился более чем на 40%
Узбекистан намерен войти в число 20 ведущих стран мира к 2025 году
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь