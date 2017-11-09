В Москве снизят цены на посещение катков

Источник: Агентство «Москва»

Цены на посещение столичных катков в новом сезоне снизили. Об этом журналистам сообщил руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский, передает в среду, 8 ноября, агентство «Москва».

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У нас есть 16 катков, где можно будет покататься бесплатно. На платных катках в этом сезоне цена будет ниже, чем в прошлом. Правильно пересчитали финансовую политику, посмотрели посещаемость. Александр Кибовский Руководитель городского департамента культуры

«Если в прошлом сезоне были катки и по 550 рублей, то в этом году мы больше 300 рублей цены поднимать не предполагаем», — сказал он.

По словам главы ведомства, прокат коньков будет стоить до 250 рублей.

Кибовский добавил, что всего в 32 столичных парках откроют 45 катков, из них 23 — с искусственным покрытием, 22 — со льдом.

Зимний сезон начнется в московских парках 11 ноября.