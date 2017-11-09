В Москве снизят цены на посещение катков
Развлечение будет стоить не больше 300 рублей.
Развлечение будет стоить не больше 300 рублей.
Цены на посещение столичных катков в новом сезоне снизили. Об этом журналистам сообщил руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский, передает в среду, 8 ноября, агентство «Москва».
У нас есть 16 катков, где можно будет покататься бесплатно. На платных катках в этом сезоне цена будет ниже, чем в прошлом. Правильно пересчитали финансовую политику, посмотрели посещаемость.
«Если в прошлом сезоне были катки и по 550 рублей, то в этом году мы больше 300 рублей цены поднимать не предполагаем», — сказал он.
По словам главы ведомства, прокат коньков будет стоить до 250 рублей.
Кибовский добавил, что всего в 32 столичных парках откроют 45 катков, из них 23 — с искусственным покрытием, 22 — со льдом.
Ранее сообщалось, что самый крупный в мире каток с искусственным покрытием на ВДНХ заработает 1 декабря. Он будет располагаться на главной аллее — от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие». Площадь ледовой поверхности составит более 20 тысяч квадратных метров.