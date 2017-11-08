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17:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Из Петербурга в Пизу можно будет улететь прямым рейсом

Прямое авиасообщение между городами открывается с 26 марта следующего года.

Прямое авиасообщение свяжет Петербург с Пизой, сообщает Интерфакс.

Рейсы в Италию начнут выполняться из аэропорта Пулково с 26 марта 2018 года.

Самолеты в Пизу будет летать регулярно по понедельникам и пятницам, в 08.15. Прилет в Италию запланирован на 10.50.

Обратные рейсы будут отправляться из Пизы в 11.50 и прибывать в Петербург в 16.15.

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