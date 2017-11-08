Из Петербурга в Пизу можно будет улететь прямым рейсом

Прямое авиасообщение свяжет Петербург с Пизой, сообщает Интерфакс.

Рейсы в Италию начнут выполняться из аэропорта Пулково с 26 марта 2018 года.

Самолеты в Пизу будет летать регулярно по понедельникам и пятницам, в 08.15. Прилет в Италию запланирован на 10.50.