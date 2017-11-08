Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А Берлин-то кто взял?: россияне преподали урок истории немцу
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Суд отказал Навальному в иске против Путина
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:38 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

Городские власти заявили о необходимости оптимизировать маршрутную сеть в городе.

Источник: Югополис

С 18 ноября автобусы № 20, 95, 30, 37, 40 и 65 пойдут по другому пути.

— Изменения в схеме движения шести городских маршрутов должны разгрузить некоторые автотрассы и, перенаправив транспортные потоки, улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов, — прокомментировал директор городского департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин.

— автобусы № 20 «ул. им. Толбухина — железнодорожный вокзал «Краснодар-I» для разгрузки ул. Октябрьской частично изменят свой маршрут и от перекрестка ул. Октябрьской и ул. им. Буденного пойдут по ул. Кубанской Набережной. Теперь в прямом направлении — от ул. Октябрьской движение автобусов будет осуществляться по ул. им. Будённого, ул. Кубанской Набережной, ул. Мира до железнодорожного вокзала «Краснодар-I». В обратном направлении автобусы пойдут по ул. Мира, ул. Октябрьской, ул. им. Ленина, ул. Кубанской Набережной, ул. им. Будённого, ул. Октябрьской и далее по маршруту.

— на маршруте № 30 «Кооперативный рынок — ул. им. Лавочкина» для разгрузки ул. им. Фадеева в прямом и обратном направлениях автобусы пойдут от ул. им. Мачуги по ул. Бородинской, ул. Почтовой, ул. им. Крупской, ул. 1-го Мая и далее по маршруту.

— на маршруте № 37 «ул. им. Валерия Гассия — Кооперативный рынок», автобусы для разгрузки выезда с «малого кольца» Гидростроя и улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Парус» проследуют в прямом и обратном направлениях — по ул. им. Валерия Гассия, ул. Автолюбителей,
ул. им. Невкипелого, ул. Автолюбителей, ул. им. Мачуги и далее по маршруту.

— на маршруте № 40 «Автовокзал “Южный” — Юбилейный микрорайон» автобусы будут перенаправлены с ул. им. Атарбекова на ул. им. Яна Полуяна для улучшения транспортного обслуживания жителей нового микрорайона «Солнечный». Они пойдут в прямом и обратном направлениях — от ул. им. Атарбекова по ул. им. Ковалёва, ул. им. Яна Полуяна, ул. им. Тургенева и далее по маршруту.

— маршрут № 65 «ул. им. Яна Полуяна — ул. им. Дмитрия Благоева» будет продлен до ул. им. Симиренко, куда ранее не ходил общественный транспорт. Теперь автобусы в прямом и обратном направлениях пойдут от ул. им. Яна Полуяна, по ул. им. Ковалёва, пр. им. Константина Образцова, ул. Совхозной до ул. им. Симиренко.

— на маршруте № 95 «Автовокзал “Южный” — Юбилейный микрорайон» также для разгрузки ул. Октябрьской движение автобусов будет перенаправлено на ул. Кубанскую Набережную. Автобусы здесь проследуют в прямом направлении — от ул. Индустриальной по ул. Кубанской Набережной, ул. им. Тургенева и далее по маршруту, в обратном направлении — от ул. им. Тургенева по ул. Кубанской Набережной, ул. Оранжерейной, ул. Индустриальной и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре изменится схема движения ряда автобусных маршрутов
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
В Москве умерла дочь Людмилы Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь