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17:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Старшеклассники Дзержинска Нижегородской области посетили с экскурсией администрацию города

Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, 8 ноября для учащихся 10−11 классов лицея № 21 была организована экскурсия по администрации города.

Школьники смогли познакомиться с работой структурных подразделений, на реальных примерах увидеть, как функционирует система электронного документооборота, побывать в кабинете главы администрации города Виктора Нестерова. Подростки также узнали об удобстве получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на должности муниципальной службы.

Со школьникам встретился заместитель главы администрации Дзержинска по внутренней политике Павел Воронин. Он отметил, что видит в сегодняшних юношах и девушках завтрашних сотрудников администрации или других структур власти. Павел Воронин рассказал участникам мероприятия о системе управления городом, задачах, стоящих перед муниципалитетом, формировании бюджета, разработке новой транспортной схемы, взаимодействии администрации с населением, предприятиями, предпринимателями и др. «Если говорить в целом, задача власти — развитие Дзержинска и повышение уровня жизни населения», — подчеркнул заместитель главы администрации.

В ходе встречи речь шла и о профориентации молодого поколения, экономических моделях, нынешней административной реформе и многом другом. Павел Воронин обсудил со школьниками ряд актуальных вопросов, таких, например, как формирование стоимости проезда в общественном транспорте Дзержинска, благоустройство городских территорий, трудоустройство подростков в летний период и после завершения учебы в образовательных учреждениях.

«Подобные экскурсии, связанные с получением школьниками опыта общения с властью, мы практикуем с советом старшеклассников уже не первый год, как правило, выезжаем в Нижний Новгород. Очень рады, что администрация Дзержинска пригласила нас на подобную встречу здесь, в родном городе. Думаю, что ребятам понравилось, потому что они получили ответы на интересующие их вопросы, а диалог — это всегда хорошо. А если какие-либо вопросы остались неотвеченными, думаю, что на них можно ответить в будущем, ведь такие встречи, надеюсь, продолжатся», — отметила заместитель директора МБОУ «Лицей № 21» Светлана Хазанова.

«Для школьников полезно объективное восприятие того, чем занимаются чиновники, но такие встречи полезны и для нас. Приятно посмотреть в озорные глаза, интересно узнать, что беспокоит современную молодежь. Из сегодняшней встречи, например, я для себя вынес несколько вопросов, которые требуют скорейшего решения. И мы будем стараться их как можно быстрее решить», — подчеркнул Павел Воронин.

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