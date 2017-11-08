Старшеклассники Дзержинска Нижегородской области посетили с экскурсией администрацию города

Школьники смогли познакомиться с работой структурных подразделений, на реальных примерах увидеть, как функционирует система электронного документооборота, побывать в кабинете главы администрации города Виктора Нестерова. Подростки также узнали об удобстве получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на должности муниципальной службы.

Со школьникам встретился заместитель главы администрации Дзержинска по внутренней политике Павел Воронин. Он отметил, что видит в сегодняшних юношах и девушках завтрашних сотрудников администрации или других структур власти. Павел Воронин рассказал участникам мероприятия о системе управления городом, задачах, стоящих перед муниципалитетом, формировании бюджета, разработке новой транспортной схемы, взаимодействии администрации с населением, предприятиями, предпринимателями и др. «Если говорить в целом, задача власти — развитие Дзержинска и повышение уровня жизни населения», — подчеркнул заместитель главы администрации.

В ходе встречи речь шла и о профориентации молодого поколения, экономических моделях, нынешней административной реформе и многом другом. Павел Воронин обсудил со школьниками ряд актуальных вопросов, таких, например, как формирование стоимости проезда в общественном транспорте Дзержинска, благоустройство городских территорий, трудоустройство подростков в летний период и после завершения учебы в образовательных учреждениях.

«Подобные экскурсии, связанные с получением школьниками опыта общения с властью, мы практикуем с советом старшеклассников уже не первый год, как правило, выезжаем в Нижний Новгород. Очень рады, что администрация Дзержинска пригласила нас на подобную встречу здесь, в родном городе. Думаю, что ребятам понравилось, потому что они получили ответы на интересующие их вопросы, а диалог — это всегда хорошо. А если какие-либо вопросы остались неотвеченными, думаю, что на них можно ответить в будущем, ведь такие встречи, надеюсь, продолжатся», — отметила заместитель директора МБОУ «Лицей № 21» Светлана Хазанова.