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17:08 (мск), источник: Вести Иркутск

В дома Вихоревки наконец-то дали тепло

Тепло дали. Жильцы Вихоревки наконец согрелись. 3 ноября там произошла коммунальная авария. Без отопления остались три дома, 45 квартир.

Источник: Вести Иркутск

По данным местных властей, эти здания аварийные. Их должны скоро расселить. ЧП произошло на теплосетях. Проверку по факту коммунального ЧП начала прокуратура. Специалисты дадут оценку действиям сотрудников администрации Вихоревки и ресурсоснабжающей организации.

— Предварительно на сегодняшний день нами установлено, что котельная основная — «Водогрейная» — города Вихоревки работает в штатном режиме. Но причиной прекращения подачи тепла в отношении этих трёх домов как раз явился именно порыв на подводящих тепловых сетях к этим домам, — говорит начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Иркутской области Александр Кремзуков.

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