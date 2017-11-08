В Волжском покажут «Героя Волги»
Премьерный показ фильма «Герой Волги» состоится 17 ноября во Дворце молодежи «Юность» города Волжский.
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Премьерный показ фильма «Герой Волги» состоится 17 ноября во Дворце молодежи «Юность» города Волжский.
Показ фильма состоится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Картина Константина Метела расскажет о судьбе командира дивизиона бронекатеров Волжской военной флотилии, капитана третьего ранга Степана Петровича Лысенко, который героически погиб, защищая Сталинград.
Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.