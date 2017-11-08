В Волжском покажут «Героя Волги»

Показ фильма состоится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Картина Константина Метела расскажет о судьбе командира дивизиона бронекатеров Волжской военной флотилии, капитана третьего ранга Степана Петровича Лысенко, который героически погиб, защищая Сталинград.