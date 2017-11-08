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17:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бесплатный Wi-Fi организуют на «Ростов Арене» во время ЧМ-2018

Бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi будет организован на стадионе «Ростов Арена» в донской столице во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, воспользоваться бесплатным интернетом можно будет также на прилегающей к стадиону территории и во время туристических прогулок по Дону.

Как сообщалось ранее, в экскурсионной зоне на протяжении 45 км вдоль берега реки от Азова до Старочеркасской оборудуют 20 точек Wi-Fi. Пять из них уже работают.

Пропускная способность одной точки — до 100 Мбит/с с возможностью одновременного подключения до 40 абонентов.

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