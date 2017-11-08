Бесплатный Wi-Fi организуют на «Ростов Арене» во время ЧМ-2018

Согласно информации из официальных источников, воспользоваться бесплатным интернетом можно будет также на прилегающей к стадиону территории и во время туристических прогулок по Дону.

Как сообщалось ранее, в экскурсионной зоне на протяжении 45 км вдоль берега реки от Азова до Старочеркасской оборудуют 20 точек Wi-Fi. Пять из них уже работают.