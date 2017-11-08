Бесплатный Wi-Fi организуют на «Ростов Арене» во время ЧМ-2018
Бесплатный доступ в интернет по технологии
Бесплатный доступ в интернет по технологии
Согласно информации из официальных источников, воспользоваться бесплатным интернетом можно будет также на прилегающей к стадиону территории и во время туристических прогулок по Дону.
Как сообщалось ранее, в экскурсионной зоне на протяжении 45 км вдоль берега реки от Азова до Старочеркасской оборудуют 20 точек
Пропускная способность одной точки — до 100 Мбит/с с возможностью одновременного подключения до 40 абонентов.