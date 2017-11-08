Причиной вони в Краснодаре стал «Агрокомплекс» имени Ткачева

Источник: ЮГА.ру

Неприятный запах почувствовали в центре, на Фестивальном и Юбилейном микрорайонах, в районе Российской и Восточно-Кругликовской. В мэрии Краснодара порталу Юга.ру сказали, что данных об авариях на канализационных сетях не поступало, но специалисты «Краснодар Водоканала» выясняют причины запаха.

Позже в пресс-службе администрации Краснодара пояснили, что причиной запаха стал вывоз органических удобрений предприятием «Краснодарская птицефабрика» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.

«Во исполнение закона Краснодарского края “Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения” для повышения плодородия земель предприятием “Краснодарская птицефабрика” 8 ноября начаты плановые работы по вывозу и внесению на поля птичьего помета из пометохранилищ птицефабрики с последующей заделкой его в почву. Однако, учитывая изменение направления господствующего ветра, данные работы приостановлены до установления безветренной погоды», — прокомментировал начальник управления сельского хозяйства администрации Краснодара Сергей Бурлаков.