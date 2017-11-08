Причиной вони в Краснодаре стал «Агрокомплекс» имени Ткачева
В Краснодаре 8 ноября жители нескольких районов пожаловались на сероводородный запах.
В Краснодаре 8 ноября жители нескольких районов пожаловались на сероводородный запах.
Неприятный запах почувствовали в центре, на Фестивальном и Юбилейном микрорайонах, в районе Российской и
Позже в
«Во исполнение закона Краснодарского края “Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения” для повышения плодородия земель предприятием “Краснодарская птицефабрика” 8 ноября начаты плановые работы по вывозу и внесению на поля птичьего помета из пометохранилищ птицефабрики с последующей заделкой его в почву. Однако, учитывая изменение направления господствующего ветра, данные работы приостановлены до установления безветренной погоды», — прокомментировал начальник управления сельского хозяйства администрации Краснодара Сергей Бурлаков.
Как сообщали Юга.ру, «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» — крупнейшее предприятие Краснодарского края по производству мяса птицы. Согласно информации на сайте компании, в ее структуру входит 40 предприятий различного профиля: растениеводства, мясного и молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Также управляет собственной розничной сетью более чем из 600 магазинов. Бенефициарами компании считаются члены семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева.